ORAN Une antenne du lycée Alexandre Dumas inaugurée

L'Ecole française d'Oran sera officiellement inaugurée le 3 décembre prochain par Xavier Driencourt, ambassadeur de la République française en Algérie et Christophe Bouchard, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (Aefe).

Ce dernier effectuera un déplacement en Algérie à cette occasion. La cérémonie se déroulera en présence de Christophe Jean, Consul général de France à Oran, Grégor Trumel, directeur de l'Institut français d'Algérie, Brigitte Gimenez, proviseur du lycée international Alexandre Dumas d'Alger et Nadia Barsali, directrice de l'Ecole française d'Oran.

L'inauguration de l'Ecole française d'Oran est une étape historique de la coopération éducative franco-algérienne, fruit du travail conjoint des plus hautes autorités. L'Ecole, accueille une cinquantaine d'élèves de classe primaire (du CP au CM2). Membre du réseau de l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger (Aefe), cette école contribue au développement de la langue française dans une région au fort potentiel économique et où plusieurs entreprises françaises sont installées.

Elle répond en outre à la très forte demande exprimée par la population oranaise et est bien sûr appelée à se développer dans les prochaines années.