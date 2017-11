PREMIER VOL RÉGULIER «OMRA» À PARTIR DE OUARGLA Il a été effectué hier

Par Abdelkrim AMARNI -

Un premier vol régulier Omra à destination des Lieux Saints de l'islam a été effectué hier à partir de l'aéroport Aïn El Beïda de Ouargla vers Djeddah (Arabie saoudite), a-t-on informé auprès de la direction régionale de la Compagnie nationale de transport aérien Air Algérie.

Composé de 269 passagers issus des wilayas de El Oued, Ouargla et Ghardaïa, ce vol a été programmé à partir de l'escale de Ouargla afin de répondre aux attentes de la population locale portant organisation de vols réguliers vers cette destination, a précisé le directeur d'Air Algérie. Mohamed Tewfik Bounoua a fait état, à ce titre, de la programmation de cette desserte hebdomadaire, au départ, hier (9h00) de Ouargla vers Djeddah et retour aujourd'hui (23h30) de Médine vers Ouargla. En plus du transport de personnes afin d'accomplir le rituel religieux de la Omra, cette nouvelle desserte internationale assurera le transport à des fins diverses de voyageurs et de marchandises vers l'Arabie saoudite, a-t-il ajouté. Le P-DG de la Compagnie nationale aérienne Air Algérie a indiqué que cette nouvelle liaison aérienne permettra de développer d'autres activités dans la région, dont celles liées à l'investissement et au tourisme. Le nombre d'agences de voyages chargées de l'organisation des pélerinages Hadj et Omra pour cette année est en baisse, comparativement aux années précédentes, a indiqué à Alger, le vice-président du Syndicat national des agences de voyages région-Centre, Lyès Senouci. Le vice-président chargé du Hadj et de la Omra a précisé lors d'une conférence de presse tenue à Alger, qu'«à l'échelle nationale 38 agences seulement ont été retenues sur les 250 spécialisées dans ce créneau». Dans ce sens, Senouci a plaidé la révision du cahier des charges régissant l'activité des agences afin d'introduire des dispositions qui pourraient «améliorer les prestations, développer l'activité sur place sur les Lieux Saints mais surtout satisfaire le client tout en préservant ses droits».«Avant tout déplacement aux Lieux Saints, devait-il souligner, le client pèlerin est censé avoir son contrat de voyage auprès de l'agence choisie, lui permettant de préserver ses droits et afin de pouvoir adresser une réclamation en cas de mauvaise prise en charge.»

Senouci a par ailleurs, expliqué que les frais du Hadj pour la saison 2017, connaîtra une augmentation en raison des «taxes imposées par l'Arabie saoudite, de la dépréciation du dinar algérien et de la crise économique.