COLLECTE DU SANG Bouira tire la sonnette d'alarme

Par Abdenour MERZOUK -

A l'occasion de la Journée du sang et de l'inauguration du siège du comité de Bouira, le docteur Sayah Abdelmalek, le président du comité de Bouira qui n'est autre que le secrétaire général de la Fédération internationale avait tiré la sonnette d'alarme: «Un patient qui subit une chimiothérapie, tombe systématiquement en anémie ou en thrombopénie d'où le recours aux plaquettes qui sont de plus en plus rares faute de donneurs. Nous sommes amenés à utiliser, alors, des plaquettes de synthèse en disposant de moyens rudimentaires et cela ne répond pas aux besoins. Il faut impérativement avoir recours à l'utilisation de la cytaphérèse», a-t-il affirmé. La situation est alarmante parce que nous avons de moins en moins de donneurs et de plus en plus de demandeurs, Au niveau des hôpitaux et des centres d'hémodialyse, la situation est devenue critique. Les poches de sang se font rares et les malades sont pris dans un engrenage suite à cette situation». L'Algérie compte près de 560 000 donneurs, un chiffre encourageant, mais qui reste selon lui en deçà des attentes. Pour pallier cette situation, le comité de Bouira mène depuis un mois une campagne de collecte, Hier sur leur lieu de travail, les fonctionnaires de la Caisse nationale de retraites (CNR) et ceux de la direction du cadastre ont participé à l'opération collecte en présence de Habel Slimane, vice-président du comité de Bouira, les donneurs ont suivi l'exemple pour donner avant eux par les personnels de la direction des forêts ceux de la direction de la Protection civile également ont adhéré à l'idée et se sont volontairement et en nombre participé à l'opération qui selon Sayah et Habel, reprendra juste après les élections et concernera les étudiantes du Centre de formation professionnelle féminin de Bouira. D'autres corporations seront invitées à participer à ce geste humanitaire indispensable à la sauvegarde de vies. Précisons que le donneur fait l'objet d'une attention particulière avant et après le don. A ce sujet et lors de l'inauguration du nouveau siège de Bouira, le docteur Sayah disait: «Le donneur est un bon citoyen qui vient pour un acte civique et humanitaire, mérite des égards et un accueil à la hauteur de cet acte.»