IL LANCE LE V30 EN ALGÉRIE LG passe à la vitesse supérieure

Par Salim BENALIA -

Les petites bourses ne sont pas oubliées par LG qui annonce d'autres bijoux de son cru, à savoir des téléphones de milieu de gamme aux qualités non négligeables.

Immédiatement après avoir inauguré son usine d'assemblage de smartphones à Alger, le géant sud-coréen LG annonce la lancement du dernier-né de sa gamme smartphone premium, le V30. Un modèle qui sera commercialisé à près de 95 000 DA dès l'hiver prochain. Ce modèle bourré de technologie sera surtout produit dans notre pays. Ce qui renseigne sur la désormais orientation, du leader sud-coréen LG à opter pour le «Tout-en Algérie» en matière d'investissement de transfert de technologie. C'est du moins ce qui a été rappelé à l'occasion de la soirée de révélation de ce produit, à la faveur d'une présentation coanimée par M. Yacine Khellaf, directeur commercial de téléphonie mobile et M. Pilwon Jung, DG, dans l'enceinte du Centre international des conférences CIC. Le V30 qui succède au V10 et au V20 répond à une nouvelle approche voulue par le constructeur laquelle valorise le contenu et le partage. Deux paramètres dictés par la tendance actuelle caractérisée par l'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie des personnes. Aussi, la vidéo, servie par un écran Oled full vision 18:9e de 6 pouces, ce qui est inédit dans le monde des smartphones, offre via cet appareil toutes les facilités à l'utilisateur. Notamment le mode ciné-vidéo. Notons que l'objectif en verre avec ouverture à f/1.6, permet de produire des films et des vidéos de qualité quasi professionnelle en filmant à l'aide du format Cine Log de LG. Le processeur Q Lcom 337 vient parfaire les possibilités embarquées par ce terminal lequel répond de la sorte aux attentes des accros des jeux vidéo. Le format audio HD MQA (Master Quality Authenticated) offre par ailleurs à l'auditeur un son de qualité supérieure, tout en présentant un intérêt pour le streaming par exemple. L'écran généreux adopte pour sa part la protection Gorilla de classe 5 qui le rend invulnérable aux chocs.

L'IP68 assure en fait une étanchéité parfaite à ce spécimen alimenté par une batterie de 3 300 mAh et gérée par des logiciels qui la préservent de toute surchauffe. Cette capacité à défier la chaleur lui a été en effet reconnue d'autant que le smartphone est détenteur de la référence US Mil-STD 810 G. Les petites bourses ne sont pas oubliées par LG qui annonce d'autres bijoux de son cru, à savoir des téléphones de milieu de gamme aux qualités non négligeables. En mettant ces mobiles sur le marché national, dès décembre prochain, LG souhaite populariser à plus grande échelle son design borderless et son écran 18:9. Les modèles de la série Q comme le Q6 seront les ambassadeurs de cette offensive annoncée. A titre d'indication, si le G6 affiche un prix de 79 000 DA, le prix du Q6 sera légèrement au-dessus de la barre des 30.000 DA.