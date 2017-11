ANNABA L'Opgi au chevet des sinistrés

Par Wahida BAHRI -

Dans la nuit de dimanche à lundi, s'est effondrée la cage d'escalier d'un immeuble de quatre étages, situé dans la localité de Sidi Salem, apprend-on d'une source relevant de la Protection civile de ladite localité.

Dépêchés sur les lieux du sinistre accompagnés des services de sécurité, les éléments de la Protection civile ont aussitôt évacué les familles restées suspendues dans leurs appartements, a précisé la même source. Cette dernière a fait savoir qu'aucune victime n'a été enregistrée, hormis les dégâts matériels occasionnés par l'effondrement. Alerté, le directeur de l'Office de promotion et de gestion immobilière (Opgi) s'est aussitôt déplacé afin de s'enquérir lui-même de l'état des sinistrés qui, notons- le, ont eu plus de peur que de mal. Par ailleurs, le commis de l'Etat a, sur place pris les mesures adéquates, relatives à la prise en charge de la situation. Il a sur place fait appel à une entreprise turque spécialisée dans la préfabrication d'escaliers et une autre qui se chargera de les placer. Une tâche qui devra être accomplie dans les plus brefs délais, a confié le DG de l'Opgi de Annaba, Abdelkrim Benchadi. Tenant compte des conditions climatiques, le directeur de l'Opgi, veille personnellement à l'aboutissement des mesures prises. En attendant le remplacement des escaliers effondrés, les occupants de l'immeuble devront recourir à l'utilisation d'escaliers mis à leur disposition, par la Protection civile. Par ailleurs, soucieux de la sécurité des habitants, le directeur de l'Opgi de Annaba, parant à toute éventualité, a pris toutes les mesures nécessaires devant assurer la sécurité des occupants du bâtiment, en attendant le rétablissement des moyens d'accès à leurs appartements, les escaliers en l'occurrence. Ces derniers, signalons-le, réalisés en dalles de béton préalablement coulées, courent les mêmes risques d'effondrement. Pour cet immeuble et bien d'autres situés au Front de mer de la localité de Sidi Salem, réalisés à la fin des années 1980, avaient fait en 1998 l'objet de réserves émises, par le ministre de l'Habitat de l'époque, de par les malfaçons constatées. Situation renforcée par l'usure à cause de l'air marin, premier facteur de rouille de produits ferreux. Tel est le cas de cet immeuble dont les supports des cages d'escaliers sont constitués de métal de moindre qualité, accélérateur d'usure. Une dégradation à laquelle s'ajoute le comportement des habitants des bâtiments, le moins que l'on puisse qualifier d'incivisme, à savoir les eaux versées dans les cages d'escaliers, occasionnant une usure galopante. En outre, il est à signaler que cette situation prévalant dans cet immeuble, est identique pour tous les bâtiments composant les différentes cités de la wilaya de Annaba, mêmes ceux fraîchement réalisés.