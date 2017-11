POUR SÉCURISER LE VOTE L'armée et la police sur "le pied de guerre"

Par Ikram GHIOUA -

En prévision du déroulement du scrutin, le Haut Commandement de l'ANP et celui de la Dgsn ont établi un plan spécial.

L'ANP vient d'élaborer un dispositif sécuritaire ciblé en prévision des élections locales prévues pour aujourd'hui. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un contexte visant le bon déroulement du vote, mais aussi pour veiller à ne pas faire douter sur la sécurité des électeurs appelés à se rendre en masse à ce rendez-vous qualifié d'important. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne «en application aux instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire relatives à la sécurisation et le bon déroulement des élections locales du 23 novembre 2017, le Commandement de la Gendarmerie nationale a élaboré un plan spécial de sécurisation sur l'ensemble du territoire de compétence, et ce, par la mobilisation de ses différentes formations et le déploiement d'unités mobiles et fixes qui veilleront au bon déroulement de ce rendez-vous électoral».

Le dispositif concernera à ce titre comme rapporté par le MDN «7722 centres de vote, représentant 62% des centres répartis sur le territoire national».Tout a été mis en oeuvre dans le détail, avec une stratégie de prévention pour assurer un vote en toute sérénité.

Les moyens humains, mais aussi matériels ont été mobilisés avec la mise en place de ce plan qui a déjà pris effet. A ce titre ajoute la même source, «il a été procédé à la mobilisation des unités territoriales, d'intervention et des unités spécialisées de la Gendarmerie nationale au niveau des centres et bureaux de vote, dont 156 bureaux itinérants, des zones urbaines et semi-urbaines se trouvant sur le territoire de compétence, les différents lieux de rassemblement, habitations, marchés et la surveillance du mouvement de transport de marchandises et les axes routiers avec l'exécution d'un plan de patrouilles, de barrages de contrôle aux entrées des agglomérations». Par cette décision l'Armée nationale populaire «réitère, une nouvelle fois, son entière disponibilité avec l'engagement de toutes les mesures sécuritaires permettant d'assurer au peuple algérien d'accomplir ce devoir national dans un climat de sécurité et de quiétude».

Pour sa part, la Sûreté nationale a tracé un programme spécial pour la sécurisation de ce rendez-vous national. A l'instar des autres wilayas et pour Alger par exemple, la Dgsn a mobilisé 180.000 agents de police, dont plus de 50.000 au niveau des 4861 centres de vote. Le dispositif de la Dgsn interviendra par ailleurs pour un plan de sécurisation de 31.676 bureaux de vote outre la mobilisation au niveau national de 14 unités aériennes.

La Dgsn a prévu la mobilisation des unités de renfort, des brigades d'intervention rapide (BRI), et des unités de maintien de l'ordre, qui seront en état d'alerte 24h/24. Le plan de sécurisation de la Dgsn prévoit également d'autres mesures dont le déploiement sur le terrain d'une unité fixe au niveau des centres et bureaux de vote. Cette mesure est déjà mise en oeuvre puisque elle est appliquée 48 heures avant le début du scrutin, outre le renforcement des patrouilles pédestres et mobiles aux alentours des structures de vote. Concernant le trafic routier, la Dgsn ne manquera pas d'appliquer un plan visant la fluidité de la circulation à travers le renforcement des barrages sécuritaires et l'interdiction aux véhicules de stationner et de s'arrêter aux alentours des centres de vote.

Ces informations ont été confirmées par le sous-directeur de la police urbaine, le commissaire divisionnaire Saâdi Madjid, Lors du Forum de la Sûreté nationale. Ce dernier ne manquera pas d'ajouter que ses services «assureront le transport des urnes après la clôture du scrutin en sécurisant l'itinéraire emprunté par les véhicules mobilisés à cette fin». Le même principe est appliqué au niveau de toutes les villes du pays.