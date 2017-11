ELECTIONS LOCALES Les pompiers sur le qui-vive

Par Walid AÏT SAÏD -

«tous les moyens d'intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions d'incendie, afin d'assurer la sécurité des électeurs»

26.569 agents, tous grades confondus et dotés de «tous les moyens d'intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions d'incendie», ont été mobilisés pour assurer la sécurité des électeurs.

El Habiri mobilise ses hommes pour les locales! En effet, un dispositif spécial a été mis en place par les services techniques de prévention de la Protection civile pour sécuriser les 12.427 centres de vote, en prévision des élections locales prévues aujourd'hui. Ce dispositif est composé de 26.569 agents, tous grades confondus, et doté de «tous les moyens d'intervention nécessaires, soit 841 ambulances et 810 camions d'incendie, afin d'assurer la sécurité des électeurs», indique un communiqué des services de la Protection civile. Il prendra en charge «l'ensemble des préoccupations des électeurs au niveau des centres de vote, parallèlement à un dispositif spécial prévu dans ce cadre pour accompagner les bureaux de vote mobiles répartis à travers le territoire national», précise la même source. Ce dispositif «peut être renforcé par des moyens humains et matériels supplémentaires à partir des unités opérationnelles de secteurs, en cas de nécessité».

La Protection civile rappelle, en outre, que dans le cadre du dispositif de prévention et de sécurisation de la campagne électorale, ses services techniques de prévention ont effectué «des visites de sécurité au niveau des salles et lieux publics qui ont abrité les meetings et rassemblements tenus en prévision du scrutin électoral», ajoutant que «le but de ces visites est de veiller à la conformité de ces lieux aux normes de sécurité et garantir la protection des utilisateurs». Rien ne doit entraver ce moment démocratique fondamental pour notre pays. Le gouvernement a comme à son habitude renforcé la sécurité ces dernières semaines.

La police et la Gendarmerie nationale sont mobilisées ces derniers jours pour assurer la sécurité au niveau des bureaux de vote, mais aussi dans toutes les artères de nos villes et villages.

La Protection civile vient ici leur porter main forte pour que le dispositif de sécurité soit sans faille. Ce sont des mesures qui s'adaptent en permanence. Il y a beaucoup de mesures invisibles, d'autres sont visibles mais aucune ne doit entraver le bon déroulement des élections...