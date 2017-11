BOUIRA Le RND et le FLN se partagent les sièges

Par Abdenour MERZOUK -

Le verdict des élections locales est tombé. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, le FLN (17 communes) et le RND (15 communes) se sont partagé l'ensemble des communes de la wilaya de Bouira.

Le FFS avec cinq communes, le RCD avec deux communes, le MEN, le MPA et Fadjr El Djadid chacun avec une commune complètent la liste.

En nombre de sièges, le RND avec 224 sièges devance le FLN avec 217 sièges. Concernant le chef-lieu de wilaya, la bataille a été farouche entre le RND (neuf sièges) et le FLN (huit) suivis du Parti des jeunes avec 6 sièges.

Le grand perdant reste le FFS qui n'obtient aucun siège. Même constat pour la commune de Haizer où le RCD ne figure plus dans l'exécutif de cette circonscription dont le maire sortant s'est présenté sous la même couleur pour l'APW.

Le MPA en s'adjudant la commune de Lakhdaria a faussé les calculs de l'ex-parti unique représenté par un ex-sénateur.

Pour la région est où se sont battus le RCD et le FFS, la palme est revenue au premier parti d'opposition qui s'est offert les APC de M'Chedallah, Chorfa jusque-là aux mains du RCD. El Esnam aussi passe au RND ainsi qu'El Adjiba. Concernant l'APW, le scénario se répète puisque le FLN mène la course avec 14 sièges, suivi du RND avec 13, le FFS avec six et cinq sièges respectivement pour le RCD et TAJ. Le grand perdant au niveau de l'instance délibérante reste le HMS qui passe de cinq sièges à zéro ainsi que le MPA qui ne sera plus représenté au sein de l'assemblée.

Cette composante hétérogène impose des alliances quant à la gestion de ces instances.

Ces regroupements se feront en prévision des sénatoriales prochaines où les deux partis dominants, FLN RND pour ne pas les citer, risquent de se retrouver face à face dans une bataille dont personne ne peut prédire l'issue.

S'agissant du déroulement du vote, la Hiise reste sereine par le biais de sa coordinatrice locale Maître Saoudi Dalila qui nous a affirmé qu'aucun fait saillant n'a entaché la procédure.

Une source nous a toutefois informés que des jeunes auraient fermé la RN 8 à Raouraoua suite à la réélection de l'ancien maire. Au niveau du centre de vote Amzal Ali à Haizer, des électeurs ont menacé aussi de fermer le centre au motif que des militaires avaient été ajoutés sur les listes. Très vite l'information s'est avérée infondée et le vote a continué normalement.

Hier, du côté du FLN, certains ont crié au scandale accusant le frère ennemi d'avoir fraudé plus précisément à Bouira. En attendant la confirmation officielle de ces résultats, l'heure hier était aux commentaires, mais aussi aux tractations entre les postulants.

Les vainqueurs fêtaient leur réussite alors que les vaincus criaient au bourrage.

Le constat est là, le fort taux d'abstention, plus de 53%, a servi les partis traditionnels qui, comme à l'accoutumée se sont partagé les communes et les sièges de l'APW. «C'est le changement dans la continuité», commente un candidat déchu.