ÉLECTIONS APC - APW 2017: TIZI OUZOU Percée remarquable des indépendants

Par Aomar MOHELLEBI -

Une vue de Tizi Ouzou

Les résultats des élections municipales du 23 novembre 2017 font ressortir une majorité aussi bien aux APC qu'à l'APW pour le Front des Forces socialistes (FFS) mais aussi une percée remarquable des indépendants à Tizi Ouzou.

Une wilaya qui leur était pratiquement impénétrable il y a à peine quelques années. Concernant le plus vieux parti d'opposition, il signe son retour en force après avoir reconquis un certain nombre d'APC dont certaines sont importantes du point de vue densité des habitants et activité économique. Le FFS a ainsi pu signer sa victoire dans 22 communes sur les 67 que compte la wilaya de Tizi Ouzou. Il faut dire que, même s'il s'agit d'un score qui le place en pole position, il n'en demeure pas moins qu'on est moins également loin de l'époque où le FFS s'adjugeait plus de 70% des APC de la wilaya de Tizi Ouzou. Le FFS a ainsi réussi à reprendre l'APC de Draâ Ben Khedda, l'une des plus grandes de la wilaya alors que jusque-là, elle était gérée par le FLN. Le FFS gérera également d'autres communes comme: Tadmait, Tigzirt, Ouaguenoun, Maâtkas, Tirmitine, Souk El Thenine, Oudhias, Ath Yanni, Aïn El Hammam et même Aghrib, qui était jusque-là l'apanage du RCD. En deuxième position, et pas si loin que ça du FFS, on retrouve le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) qui remporte la victoire dans

18 communes. Il s'agit entre autres de Boudjima, Mizrana, Iflissen, Iferhounen, Tizi Rached, Bouzeguene, Makouda...Ce sont les indépendants qui sont classés en troisième position puisque ces listes sont parvenues à arracher pas moins de neuf communes dont celle de Tizi Ouzou où le candidat indépendant Ouahab Aït Menguellet, dissident du RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie) a réussi à arracher une victoire spectaculaire et inédite dans cette commune avec pas moins de 18 sièges sur les 33 que compte l'APC la plus importante de la wilaya de Tizi Ouzou. On retrouve aussi les indépendants en tête dans d'autres communes comme Ath Douala, Akbil, Ait Oumalou, Assi Youssef, Mechtras et même Azazga. Le FLN et le RND sont en outre ex aequo avec six APC à gérer pour chacune de ces deux formations politiques. S'agissant du FLN, les communes qui échoient à ce dernier sont: Ait Aissa Mimoun, Yakouren, Idjeur, Ain Zaouia, Larbaâ Nath Irathetn et Ifigha. Quant au RND, il aura à diriger les communes de Iboudrarene, Freha, Yatafene, Ait Yahia Moussa, Akerrou et Ait Khellili. Le Mouvement populaire algérien (MPA) a réussi à conquérir quatre communes comme Sidi Naâmane, que le FLN perd ainsi après un très long règne. Le MPA a aussi eu la majorité dans les communes d'Aït Chafaa et Aït Aggacha. Enfin, le Parti des travailleurs (PT) a réussi à créer la surprise en arrachant la majorité dans une commune de la wilaya de Tizi Ouzou, pour la première fois dans l'histoire. Il s'agit de Boghni. Concernant les résultats pour l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou (APW), c'est le FFS qui a également arraché la mise avec pas moins de 20 sièges sur les 47 que compte cette assemblée élue. Malgré cette avancée, le FFS devrait contracter des alliances avec d'autres formations politiques pour pouvoir présider aux destinées de l'APW. Le RCD a réussi à obtenir, pour sa part, 14 sièges à l'APW alors que le FLN et le RND ont récolté respectivement 7 et 6 sièges. Théoriquement, on s'attend donc à ce qu'il y ait alliance entre le FFS et le FLN. A moins d'une surprise de dernière minute. Des partis politiques ayant mené une campagne électorale avec une grande détermination sont sortis bredouilles et n'ont pas pu intégrer l'APW de Tizi Ouzou. On pense notamment au MPA de Amara Benyounès et au PT de Louisa Hanoune. Les indépendants ont échoué à siéger à l'APW de Tizi Ouzou qui reste comme d'habitude ouverte uniquement à quatre partis: le FFS, le RCD, le FLN et le RND et ce, depuis plusieurs mandats. Notons que le taux de participation, cette fois, pour les APC a été de 43,75% alors que pour l'APW, il s'élève à 37,63%. Les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Aucun incident n'a été enregistré tout au long de la journée de jeudi. Juste après que les premiers résultats ont commencé à être connus, un climat de liesse extrême a éclaté dans les quatre coins de la wilaya, dans les villages et les villes. En effet, les vainqueurs ont tenu à fêter comme il se doit cet événement: klaxons, DJ, Idhebalen ont caractérisé la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et même hier, à la mi-journée, les scènes d'allégresse ont repris de plus belle un peu partout en Kabylie.