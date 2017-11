BÉJAÎA Le FLN perd du terrain

Par Arezki SLIMANI -

Le Front des forces socialistes vainqueur n'a d'autre choix que de composer soit avec le FLN, soit la liste du professeur Hamou Mansouri. On croit savoir d'une source proche du FFS que le choix est porté sur cette dernière.

Le Front des forces socialistes est sorti vainqueur du scrutin des locales avec une majorité relative à l'APW et dans de nombreuses assemblées communales, soit un total de 20. Le RCD arrive en deuxième position gagnant un siège supplémentaire par rapport au dernier scrutin tandis que le FLN en perd cinq n'obtenant que quatre sièges. Le RND s'efface de l'APW. Il est remplacé et pour la première fois par une liste indépendante «Ensemble construisons l'avenir», conduite par le maire sortant de Tibane, Zahir Attouche. C'est la nouveauté à retenir pour l'Assemblée populaire de wilaya, qui sera présidée par le FFS qui n'aura besoin que d'une voix pour siéger à sa guise. En matière de chiffres, le FFS a obtenu 59 063 voix dépassant de loin le RCD avec 27 523 voix et le FLN en troisième position avec 19 950 voix. La liste indépendante «Ensemble construisons l'avenir» a glané 14 089 voix. Le RND malgré sa présence avec des listes au niveau de toutes les communes n'a récolté que 13.462 voix. Il est de ce fait éliminé autant que le PST avec 12.693 voix, le Front El Moustakbel avec 9278 voix, l'ANR 8538 voix, le MPA 8263 voix, HMS 6097 voix, la deuxième liste indépendante «Initiative citoyenne» 5 911 voix, le MEN 3910 voix., le PT 5337 voix et le TAJ 4529 voix. Concernant les Assemblées populaires communales, le FFS prend les commandes de 19 communes tandis que le RCD dirigera 13 autres communes, le FLN quatre, le RND 3, le MPA 1, le PST 1, TAJ 2. Les listes indépendantes occuperont huit communes. On citera celle drivée par Rabah Mekssem, qui présidera aux destinées de cette localité pour la troisième fois consécutive. Smaïl Mira perd sa majorité pour la première fois à Tazmalt au profit d'une liste indépendante. Le maire sortant MPA, Yacine Ramadani est reconduit pour la deuxième fois dans la commune de Oued Ghir. Ali Gherbi, ancien délégué des Arouch présidera la commune d'El-Kseur. Le TAJ de Amar Ghoul, qui participe pour la première fois obtient les commandes de deux communes. Le PST reprend les commandes de la municipalité de Barbacha avec le professeur Sadek Akror. Concernant la municipalité du chef-lieu de la wilaya, fortement convoitée, le FFS a 11 sièges. Il est talonné de près par le Front de Libération nationale avec huit sièges et la liste indépendante «Ensemble pour Béjaïa» avec huit sièges. Arrivent derrière le RCD et la liste indépendante «Debout Béjaïa» avec respectivement trois sièges chacun. Le Front des forces socialistes n'a d'autre choix que de composer avec une des deux listes suivantes, soit le FLN ou la liste du docteur Hamou Mansouri. On croit savoir d'une source proche du FFS que le choix est porté sur cette dernière. Plus de 44,80% des 569.113 inscrits électeurs inscrits officiellement au fichier électoral de la wilaya se sont prononcés pour les Assemblées populaire communales tandis que 37, 58% pour l'Assemblée populaire de wilaya. Sur les 335 centres et 1227 bureaux de vote, seuls deux incidents ont été enregistrés dans trois centres à Boudjellil et le centre de vote à Hellafa dans la commune de Adekar. A Boudjellil le scrutin y a été annulé par conséquent. A noter que dans la majorité des communes, la présidence passera forcément par le tissage des alliances. Durant toute la campagne officielle, qui s'est déroulée dans le calme, les candidats et les bureaux de campagne des listes engagées se sont contentés beaucoup plus des campagnes de proximité. Ce qui a permis d'augmenter considérablement le taux de participation.