ÉLECTIONS APC - APW 2017: CONSTANTINE Le fln en force

Par Ikram GHIOUA -

Le Vieux Rrocher a voté FLN

Les élections locales se sont déroulées dans le calme de façon générale à Constantine et ses communes avec l'enregistrement de quelque 42 plaintes.

Les dès sont jetés, le FLN préserve sa place aussi bien à l'Assemblée populaire communale qu'à l'APW. En termes de chiffres le FLN a raflé sept communes sur 12 au niveau de la capitale de l'Est dont Constantine, El Khroub, Ibn Badis, Zighoud Youcef, Ibn Ziad, Messaoud Boudjriou et Beni Hmiden. Comme attendu, le RND est classé en deuxième position avec trois communes, suivi du PT et du Parti de l'alliance avec une commune chacun. En ce qui concerne l'APW, c'est aussi le FLN qui l'emporte avec 19 sièges suivi du RND avec 10. Un résultat qui a satisfait les militants de ce dernier parti, notamment du fait qu'il demeure présent en force au niveau de l'APW en gardant son règne à Aïn Abid. Toujours en ce qui concerne l'APW l'on note cinq sièges pour le PT, cinq pour Hams et cinq pour El Islah. Les partis de tendance islamiste reculent comme constaté, au même titre que le FFS. Rappelons que ce parti avait lors des dernières élections locales du 29 novembre 2012, alors dirigé par le professeur Aberkane, ancien militant du FLN, arraché 11 sièges à l'APC d'El Khroub marquant ainsi les élections locales du 29 novembre par une grande victoire. Lors de cette même période le RND revenait en force en repêchant des sièges du FLN qui perd plusieurs APC. Les élections locales se sont déroulées dans le calme de façon générale à Constantine et ses communes avec l'enregistrement de quelque 42 plaintes. Jusqu'à 18 heures, le taux de participation a atteint 24,27 pour l'APW et 24,56 pour les APC pour terminer dans les 42%, selon un chiffre préliminaire après l'heure de prolongation. Le nombre d'électeurs inscrits est de 575.921 dont 270.522 femmes et 305.399 hommes. La wilaya de Constantine a consacré pour ces urnes 210 centres de vote et 1345 bureaux. S'agissant des listes, l'on notre 11 listes pour l'APW avec 728 candidats dont 236 femmes soit 32,42% et 84 listes pour les APC avec 2563 candidats où la femme est représentée par 32,66%. Les Algériens ont donc voté, avec un taux plus élevé que les élections législatives, dans un contexte particulier marqué par une crise économique. Par cet effort, les Algériens ont dû prendre conscience de l'importance de ces élections espérant des élus une amélioration des conditions de vie. Ils aspirent à une oreille attentive devant se soucier des problèmes de la société et de son environnement.

Ils espèrent un changement qui réponde à leurs besoins et souhaitent surtout que les élus soient à la hauteur de leurs promesses. Ce sont surtout les plus jeunes qui se sont démarqués par une abstention et tout est relatif avec une perte de confiance. En réalité, ils ne se sentent plus concernés. Ils sont âgés entre 25 et 30 ans et pour la plupart de jeunes étudiants ou de jeunes diplômés au chômage. Pour ceux-là ces élus ne seront pas en mesure de répondre à leurs attentes.