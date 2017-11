AHMED OUYAHIA "Le RND est premier ou second dans 600 communes"

Par Salim BENALIA -

Les résultats obtenus par le RND dans ces élections locales ont permis au parti de doubler sa présence dans les communes du pays. «Nous sommes arrivés premiers dans 463 APC en 2017 contre un peu plus de 200 en 2012», a fait remarquer son secrétaire général, Ahmed Ouyahia, lors d'une conférence de presse. Pour le premier responsable du RND, cette percée remarquable, sans doute la plus importante enregistrée lors du scrutin, est le fruit du travail de l'ensemble des cadres et militants de son parti. C'est le résultat «des efforts fournis par l'ensemble des instances du parti aussi bien au niveau central qu'au niveau local». Mais, cette victoire qui installe le parti solidement à la seconde place ne semble pas pleinement satisfaire Ouyahia, dont le parti entend introduire des recours, en raison de dépassements enregistrés dans plusieurs wilayas et dont le RND a été victime. «Même le parti du Premier ministre a subi ces dépassements», a insisté Ahmed Ouyahia, comme pour signifier que les irrégularités ne sont pas le fait de l'administration.

En plus du satisfecit exprimé pour le score du parti, le RND a exprimé son autre satisfaction, celle de voir le taux de participation avoisiner les 45%. «Le RND exprime sa satisfaction devant la participation appréciable des électeurs aux élections du 23 novembre qui a atteint près de 45%», se réjouit le parti dans un communiqué.