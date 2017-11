DJAMEL OULD ABBÈS "Le FLN restera toujours premier"

Par Salim BENALIA -

Le secrétaire général du FLN a qualifié le score obtenu par la formation politique qu'il dirige de victoire, annonçant que son parti a gagné des APC dans plusieurs wilayas, dont celle d'Oran où il a carrément doublé le nombre de communes acquises par la formation présidée par le chef de l'Etat, a-t-il insisté, dans une conférence de presse animée au siège du parti, à l'issue de l'annonce des résultats officiels par le ministre de l'Intérieur. Visiblement très satisfait des résultats, Djamel Ould Abbès a considéré que la position de première force politique occupée par le FLN est méritée et est la conséquence directe d'une bonne campagne menée par les cadres et les militants du parti.

Interrogé sur les chiffres avancés par le ministre de l'Intérieur, différents de ceux annoncés par le parti, le secrétaire général du vieux parti a indiqué que les derniers chiffres consolidés, après validation ne sont pas encore tombés. Il assurera qu'au final, ce seront les chiffres du FLN, autour de 638 communes dans son escarcelle, qui seront confirmés. «Nous avons établi ce chiffre sur la base des procès-verbaux qui nous sont parvenus de la base», soutient Djamel Ould Abbès. Cela dit et au-delà des chiffres, le secrétaire général du FLN a donné la nette impression du devoir accompli. Il a mené son parti à la victoire, c'est ce qui pèsera dans la balance.