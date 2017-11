ANNABA L'urne a tranché en faveur du vieux parti

La majorité écrasante est revenue au FLN avec 10 communes sur 12 et 32 sièges sur 34 de l'APW.

Effectivement, en dépit de la course folle aux postes locaux, rien n'a vraiment changé. Le vieux parti comme à chaque consultation vient d'être reconduit à la majorité écrasante, du moins dans la wilaya de Annaba, pour la gestion des Assemblées populaires communales et de wilaya avec une majorité écrasante de 10 communes sur 12 et 32 sièges sur 34 de l'APW, suivis du RND et d'un candidat indépendant, avec une APC chacun. S'agissant des 7 sièges restants de l'APW, dans une atmosphère mouvementée dans plusieurs centres de vote, les électeurs, au nombre de 432,120 ont néanmoins accompli leur devoir constitutionnel en choisissant les candidats aux APC et à l'APW, sur les 15 listes de candidature pour l'APW, avec une liste indépendante et 81 autres pour les APC, dont trois indépendantes. Un geste accompli avec l'espoir de voir leur cadre de vie s'améliorer, entre autres aspirations. Par ailleurs, la timide amorce de l'opération de vote est comme à chaque échéance une tautologie. La participation des électeurs au scrutin allait toujours crescendo dans l'après-midi. Comme ce fut le cas cette fois-ci, où le premier sondage a fait état d'un taux de participation à 11h 06, de 13% pour les APC et 6,10% pour l'APW, sur un taux national pour les deux assemblées respectives et à la même heure, de 6,80% et 7,05%. Notablement remarquée, l'affluence des électeurs aux bureaux de vote dans l'après-midi, a, quelque peu boosté le taux de participation, atteignant à 14h, 23, 52% pour les APC et 23, 35% pour l'APW. Au fil des heures, le faible engouement des électeurs pour le processus électoral a semblé se prolonger, en témoigne le taux de participation qui, à 17h était de l'ordre de 35,81% pour les APC et de 34,93% pour l'APW. Après la prorogation de la clôture du scrutin jusqu'à 20h, le taux de participation a été revu à la hausse, pour atteindre, après la fermeture des bureaux de vote 56,85% pour les APW et 56,06% pour l'APW. Entamée avec sérénité en présence des représentants des candidats des formations politique et des listes indépendantes, l'opération de dépouillement des voix, avant sa fin, a fait ressortir le FLN, principal vainqueur, jusqu'à la mise sous presse, rien n'a filtré sur leur répartition. Mais aux dernières informations, ils seraient revenus au RND. Par ailleurs, il est à noter que quelques irrégularités, des saisines ont été signalées dans certains bureaux de vote à Annaba, où des tensions sont nées entre les représentants des partis qui ont failli en venir aux mains. Des incidents sans grande influence sur l'opération de vote. Pour l'opinion publique, ce suffrage est une opportunité afin de propulser le développement dans la wilaya, à travers une bonne gestion des communes. Quels que soient les résultats et les personnes qui vont présider les communes et l'APW, l'essentiel reste la stabilité et l'unité du pays. C'est là le leitmotiv de la sagesse et de la philosophie des électeurs apostrophés sur le processus électoral, dans plusieurs centres de vote à Annaba. A l'unanimité, nos interlocuteurs estiment que l'important est d'accomplir le devoir constitutionnel, tout en espérant que les retombées de ce scrutin seront à la hauteur des espérances afin d'améliorer leur cadre de vie.



Ils célébraient la victoire du FLN

16 blessés dans un accident à Zourami

Seize jeunes à bord d'une Mazda, ont été victimes d'un accident de la route, apprend-on de source médicale. Selon cette dernière, six d'entre les victimes ont été évacuées aux urgences du CHU d'Ibn Rochd de Annaba, où, ils ont été placés en service de réanimation, suite à la gravité de leurs blessures. Le drame est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, lors, de la célébration de la victoire du vieux parti, qui a raflé la majorité des sièges des APC de la wilaya d'El Tarf, lors des locales du 23 novembre, nous informe-t-on. A l'origine de cet accident dramatique, survenu sur la route reliant la localité de Zourami à Dréan, l'excès de vitesse.