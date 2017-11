SANGLANT ATTENTAT EN EGYPTE 235 morts dans une mosquée

Par Chaabane BENSACI -

Le carnage a été commis dans la mosquée

Au moins 235 personnes ont été tuées hier dans une attaque sans précédent menée par des hommes armés contre une mosquée, dans le nord du Sinaï, à l'heure de la grande prière. C'est l'un des attentats les plus meurtriers en Egypte au cours des trois dernières années.

L'Egypte a été de nouveau endeuillée par un terrible attentat qui a fait 235 morts, dans le village de Bir el Abed, à l'ouest de la ville d'Al Arich, capitale de la province du Sinaï. Les nombreuses victimes blessées plus ou moins grièvement ont été évacuées vers les hôpitaux de la région. C'est dans tout le Sinaï que les forces de sécurité égyptiennes combattent, depuis plusieurs années, les éléments de la branche locale du groupe autoproclamé Etat islamique. Selon des témoignages recueillis sur les lieux, il s'agirait d'une charge explosive à la suite de laquelle les assaillants ont ouvert le feu sur les centaines de fidèles présents dans la mosquée, à l'heure de la prière hebdomadaire. Il semblerait que des groupes d'autodéfense bédouins, engagés dans la lutte contre Daesh aux côtés de l'armée égyptienne, soient des habitués de cette mosquée. Plusieurs heures après l'attentat, aucune revendication n'avait encore été diffusée. Mais les autorités égyptiennes ont aussitôt pointé du doigt Daesh qui a déjà visé, à maintes reprises, la communauté chrétienne copte, que ce soit dans des lieux de culte ou sur les routes.

La situation est passablement tendue en Egypte depuis la destitution, en 2013, par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, chef de file des Frères musulmans, suivie peu après de toute une série d'attentats commis par ses partisans. Mais dans la région du nord du Sinaï, c'est surtout les éléments de Daesh qui attaquent régulièrement les forces de sécurité et les civils qui s'opposent à leur activisme.

L'attentat d'hier aura fait, selon un bilan toujours provisoire, 235 morts et 125 blessés parmi les fidèles, selon la télévision égyptienne qui a précisé que c'est la mosquée Al Rawdah, dans la localité de Bir el Abed, qui a été visée.

La même source a également indiqué que cette mosquée était connue comme un lieu de rassemblement des soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam catalogué impie par le groupe terroriste Daesh qui en a fait une de ses cibles favorites. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Daesh s'attaque, outre aux policiers et aux escouades militaires, à des populations civiles, surtout quand il s'agit de chrétiens ou de soufis. De source égyptienne, on sait qu'environ 130 chrétiens, des Coptes pour l'essentiel, ont été tués lors de plusieurs attentats contre des églises ou des raids dans le Sinaï, notamment.

C'est pourquoi les derniers habitants chrétiens d'Al Arich avaient quitté, voici quelques mois, précipitamment la région au bout d'une salve d'attaques meurtrières contre leur communauté.

Une année auparavant, Daesh avait égorgé un chef soufi qu'il accusait de pratiquer la sorcellerie et torturé plusieurs de ses adeptes qui n'ont eu la vie sauve que grâce à leur «repentir». Sur le flanc ouest, l'Egypte fait également face à une autre menace incarnée par des groupes proches d'Al Qaïda que le Caire accuse de détenir des bases dans la zone frontalière libyenne.

Un de ces groupes baptisé Ansar al Islam avait revendiqué, le mois dernier, une embuscade meurtrière, dans le désert occidental égyptien, qui a coûté la vie à 16 policiers. En guise de représailles, l'aviation égyptienne avait effectué des frappes au cours desquelles le chef du groupe, un certain Imad Abdelhamid, ancien officier de l'armée recherché après son ralliement à Al Qaïda, dans la région de Derna (Libye), avait été tué. *

La présidence égyptienne a décrété un deuil national de trois jours, en hommage aux victimes de la mosquée de Bir el Abed tandis que l'armée a aussitôt engagé une vaste traque pour retrouver les terroristes auteurs de ce carnage.

En effet, le président égyptien est intervenu en fin de journée pour promettre une riposte avec une «force brutale» à cette attaque sanglante contre une mosquée.

«Les forces armées et la police vengeront nos martyrs et ramèneront la sécurité et la stabilité avec force très prochainement», a-t-il déclaré dans un discours télévisé prononcé au sortir d'un Conseil des ministres extraordinaire.



L'Algérie condamne «fermement»

L'Algérie a condamné «fermement» l'attentat terroriste, réaffirmant sa solidarité avec le gouvernement et le peuple de ce pays frère, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Chérif. «Cet acte barbare dévoile encore une fois le visage ignoble du terrorisme qui ne se soucie guère de la sacralité de l'âme humaine, a-t-il soutenu. «Face à cet horrible attentat, l'Algérie réaffirme sa solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptiens frères, adresse les plus sincères condoléances aux familles des victimes et de compassion aux familles des blessés», a ajouté le porte-parole du MAE, exprimant «la conviction profonde de l'Algérie que malgré son acharnement et sa férocité, le terrorisme ne saurait et ne pourrait entamer la détermination de ce pays frère, dans toutes ses composantes, à y faire face et à le combattre avec force et témérité».