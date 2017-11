ÉLECTIONS APC - APW 2017: NOUR-EDDINE BEDOUI, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, SATISFAIT DES RÉSULTATS "Les citoyens ont répondu présent!"

Par Hocine NEFFAH -

L'urne a affiché complet aux pessimistes

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement de territoire, Nour-Eddine Bedoui a évalué le processus électoral des joutes des locales du 23 novembre en soulignant que «ce sont les premières élections locales qui se sont déroulées dans le cadre de la nouvelle Constitution. Une Constitution qui a été révisée par le président de la République pour renforcer et consolider l'Etat qui se réfère aux institutions et au respect de la démocratie», a affirmé le ministre Bedoui lors de la conférence de presse animée pour cette circonstance électorale majeure.

Dans le même sillage, Nour-Eddine Bedoui à fait le bilan de l'opération électorale en s'attelant à montrer que le climat dans lequel s'est déroulé le scrutin a «connu des altercations qui n'ont eu aucun effet sur les résultats de ce scrutin», a-t-il martelé.

C'est une manière qui prouve que «le processus électoral était caractérisé par le calme et la sérénité», et d'ajouter que «des bureaux et centres de vote dans certains communes ont connu des dégradations partielles ou totales, affirmant que les mesures qui s'imposent ont été prises pour ces altercations», a-t-il souligné.

D'ailleurs, dans ce sens, Bedoui a signifié que des scènes relevant d'altercations ne sont pas l'oeuvre des partis politiques qui ont participé dans les joutes des locales, mais des actes minimes et isolés.

Le taux de participation dans ces locales qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur et qui était estimé pour les communales au niveau national à 44,96% et les Assemblées de wilayas à 42,92% a montré que «le rejet du citoyen de tous les appels visant à le démoraliser en ce qui concerne sa participation dans ces élections et de tuer l'espoir qui existe dans cette nation et ce peuple», a-t-il assuré.

Bedoui a rappelé que les élections du 23 novembre sont caractérisées par le sens de la proximité et surtout d'une forme complexe, le fait qu'elles constituent un double vote, à savoir le vote communal et celui de l'Assemblée populaire de wilaya», a relevé le ministre de l'Intérieur, Nour-Eddine Bedoui.

Bedoui à insisté sur le rôle que viennent de jouer les partenaires politiques, c'est-à-dire les partis politiques et les candidats indépendants dans la réussite de cette fête électorale visant à renforcer et approfondir le processus démocratique.

Par rapport à la question qui a été posée par le journal L'Expression, sur les résultats des locales qui viennent de secréter une carte électorale et politique où l'on constate un net recul de certains partis qui occupaient relativement les devants de la scène politique nationale et quel sera le sort de ces formation qui n'ont pas pu atteindre le seuil de 4% comme l'exige la loi électorale en vigueur. Le ministre Bedoui à indiqué que «le seuil de 4% ne se propose pas comme un instrument bloquant, bien au contraire, cette disposition est venue dans la loi organique régissant les élections pour réorganiser la scène politique et permettre à la concurrence politique loyale de produire une dynamique politique qualitative», a-t-il indiqué.

Pour Bedoui, le seuil de 4% est venu pour encadrer le règles du jeu de la pratique politique et aussi comme un moyen positif dans le filtrage via les urnes comme critère de choix populaire et non pas comme sentence administrative.

Nour-Eddine Bedoui est revenu sur la question qui a trait aux dépassements et à la transparence de l'opération électorale en soulignant que «nous sommes dans un Etat de droit et de démocratie, les résultats que nous venons d'annoncer sont provisoires, ce qui laisse entendre que tous ceux qui sentent que leur droit a été bafoué pourraient recourir aux instances responsables de recours que ce soit la commission électorale où il y a des magistrats administratifs et aussi la Haute Instance indépendante du surveillance des élections pour entamer les procédures légales de recours», a précisé le ministre de l'Intérieur.

Dans ce sens, le ministre Nour-Eddine Bedoui a affirmé que les institutions de l'Etat sont là pour assurer la transparence des élections et que les instances en rapport avec les élections s'inscrivent dans cette perspective qui consiste à faire du processus électoral un acte de liberté, de choix et de respect de l'électeur.

De ce point de vue, le ministre Bedoui a invité tous les partenaires politiques qui ont participé dans les joutes des locales du 23 novembre d'user de leur droit constitutionnel pour mener des démarches de recours en la matière.