LES SYNDICATS AUTONOMES REPRENNENT LA PROTESTATION Le Snpsp tiendra un sit-in à Alger

Par Massiva ZEHRAOUI -

Les mouvements de protestation des syndicats autonomes se sont faits intenses

Le Syndicat national des praticiens de la santé publique (Snpsp) a appelé l'ensemble des bureaux régionaux, de wilayas et locaux à organiser aujourd'hui même un sit-in au Ruisseau, place des Fusillés (Alger).

L'intersyndicale poursuit ses actions de protestation sur le terrain afin de dénoncer, une fois de plus, son absence du dialogue avec le gouvernement. Pour se faire entendre, le Syndicat national des praticiens de la santé publique (Snpsp) a appelé l'ensemble des bureaux régionaux, de wilayas et locaux à tenir aujourd'hui même un sit-in au Ruisseau, place des Fusillés (Alger). Dans ce même communiqué, le syndicat clarifie le fait qu'outre l'exclusion de l'intersyndicale du débat politique, la plateforme de ses revendications se base également sur la satisfaction des doléances qui se trouvent être «légitimes et justes». Il est relevé par ailleurs, que les principales réclamations mettront en avant la défense des libertés syndicales par la consécration d'une pluralité syndicale réelle et la levée de toutes les formes d'entraves à l'exercice syndical. Il est également question de la préservation des acquis des travailleurs pour le droit à une retraite à 60 ans sans conditions d'âge et à la retraite proportionnelle, mais encore à l'instauration d'une politique visant à la protection du pouvoir d'achat du citoyen, menacé aujourd'hui par des niveaux d'inflation non maîtrisés. Le Snpsp a recommandé à l'ensemble de ses adhérents de rester vigilants et à se mobiliser afin de faire aboutir ces «revendications justes et légitimes portées par l'intersyndicale». La décision de la tenue de ce rassemblement est intervenue à l'issue du Conseil national extraordinaire du 12 octobre 2017 et en application des décisions de la réunion de l'intersyndicale du 28 du même mois.

Les mouvements de protestation des syndicats autonomes se sont faits intenses au cours de cette année et ce, au niveau national. Nous sommes témoins d'un véritable bras de fer entre le gouvernement Ouyahia et l'ensemble de ces fédérations.

Le dernier, qui remonte au 15 novembre dernier, le démontre assez bien.

En effet, un rassemblement du Conseil des lycées d'Algérie (CLA) supposé se tenir devant le siège du ministère de l'Education nationale, à El Mouradia a été violemment réprimé et empêché par les forces de l'ordre.

Ces mêmes services sont allés jusqu'à les embarquer pour ensuite les dispatcher dans différents centres à Alger.

Le reste des syndicats n'a pas mis longtemps à réagir et à dénoncer une répression sans précédent et à exprimer sa pleine solidarité avec le CLA, à l'instar de la Fédération de l'éducation du Snapap.

C'est depuis le 24 septembre dernier que les syndicats autonomes composant l'intersyndicale ont décidé à l'unanimité d'appliquer un plan d'action qui permettrait d'inciter le pouvoir en place à revoir entièrement sa politique sociale.

L'ensemble des représentants de ces syndicats ont déploré leur exclusion de toutes les réunions et des rencontres relevant du social, que tient le gouvernement.

Ils avaient mis en avant le fait que ce soit ce dernier qui a privilégié ce conflit en les rejetant notamment des travaux de la tripartite ainsi que d'autres questions.