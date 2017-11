11ES JOURNÉES DE LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE Le rendez-vous des professionnels de la Com

Les 23 et 24 octobre 2007 se tenait à Béjaïa le 1er Forum euromaghrébin de la communication publicitaire.

Une manifestation placée sous le patronage du ministre du Commerce. Elle avait réuni des professionnels et chercheurs des pays du Maghreb et d'Europe. RH. International communication rappelle à l'occasion des 11es journées qu'il organise ces 29 et 30 novembre 2017 à Alger, à l'hôtel El Aurassi qu'elles étaient axées sur les stratégies et créativités, éthique et autorégulation, marketing d'influence, de l'évolution du métier de régie et de la pub. Des sommités nationales et internationales dont algériennes, tunisiennes, marocaines et françaises ont mis en exergue l'importance du rôle de la communication publicitaire dans le développement économique de toute nation. Jacques Bille qui était vice-président et membre du board mondial de l'IAA avait mis en débat les «Stratégies et enjeux mondiaux de la publicité». Spécialiste en la matière, Youcef Aggoun, avait quant à lui évoqué la conception des «campagnes innovantes et créatives», un autre invité a préféré parler de «La télévision, présent et avenir» en l'occurrence F. Vaulpré, directeur commercial groupe Canal +; «Ethique et autorégulation de la publicité» par Josèphe Besnainou, directeur général du BVP France (Arpp, aujourd'hui); «Les relations publiques ou la gestion de la réputation par Taoufik Habaieb, directeur général de Th.com Tunis... Cette onzième expérience sera marquée par des thèmes qui touchent l'actualité économique. 15 intervenants se succéderont ce mercredi 29 novembre autour de la thématique suivante: «Rôle de la communication dans la dynamique de la vie économique». Riad Ait Aoudia P-DG du groupe MediAlgeriA, partenaire de l'événement, parlera de «L'état de la communication en Algérie le marché et son organisation, outils et dispositions du secteur», Gael Clauzard de Influencia France de «La marque engagée au service de l'économie de son pays», Mourad Hadj Saïd, P-DG de la SPA AD Display partenaire des journées, a choisi: «La communication extérieure: enjeu majeur pour l'économie de demain» A.Khodja directeur commercial de l'Eptv «La télé, face aux défis des nouvelles technologies». Les journées accueilleront Vander Sander Pierre-Paul, directeur général de Canal+ Advertising, lequel propose de mettre en débat «Le développement du marché publicitaire en Afrique subsaharienne». La communication en Entreprise par Boukhatem Noureddine. «Le business mais aussi la confiance: les vrais enjeux de la communication» par Xavier Dordor, DG de Cbnews, France, suivie d'un face-à-face avec Reda Gherbi expert autour de «La digitalisation de la communication et des contenus comme accélérateur de la dynamique économique». Le tourisme ne sera pas en reste puisque Slimane Sbaâ de la revue Tourisme Magazine interviendra autour de la «Communication et promotion de la destination»; Mounia Benabdallah, directrice de la recherche et du corps professoral- Idrac Business School France mettra en lumière «L'efficacité de la publicité: étude critique de la publicité algérienne, à travers son historique, son évolution et les pistes d'amélioration». Xavier Delaporte expert européen lui via (vidéoconférence) traitera de «L'écoute des consommateurs, pilier de la communication digitale» et enfin «La protection juridique de la publicité» sera traitée par El Khen Chafik, juriste et spécialiste des questions publicitaires. «Marché publicitaire algérien: état des lieux des données disponibles et exemple d'utilisation» par Naïla Merouane directrice Marketing et Etudes chez Medialgeria. Un programme qui contribuera à mieux cerner les questions de la Com.