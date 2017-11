BOUIRA Les sénatoriales en toile de fond

Par Abdenour MERZOUK -

L'enjeu des prochaines sénatoriales et le renouvellement du 1/3 pèsera dans les alliances. Le RND compte 237 sièges au sein des communes et de l'APW, son rival le FLN, comptabilise 231 sièges au total. Chacun des deux partis tentera de faire les yeux doux aux autres formations. Le FFS qui a récolté 71 sièges devance le RCD avec 55 places, le Pavd avec 26, le MPA avec 22 et le MEN avec 14 voix sont les principales formations que le RND et le FLN approcheront en vue du renouvellement de la chambre haute. Pour courtiser ses potentielles voix, les deux partis iront vers des alliances dans leurs communes. Pour rappel, les deux partis ont remporté chacun 17 APC. Une autre possibilité reste plausible. Les deux partis peuvent aller vers des concessions réciproques en s'alliant là où ils font la majorité à deux comme à Bouira où le FLN compte huit sièges derrière son frère ennemi avec neuf places. Connaissant la rivalité entre les deux composantes, cette alternative ne peut aboutir que si les directions nationales l'imposent et l'exigent. Larbi Mohamed, le nouveau maire, a présidé la commune de Bouira pendant deux mandats sous la coupe du FLN. Dans ce jeu de coulisse, le FFS part en position de force surtout qu'il a glané six sièges à l'APW.

Le premier parti d'opposition exigera au moins une vice-présidence APW et la présidence d'au moins une commission. Le FLN qui vise le Sénat ne peut alors refuser les exigences du parti de feu Ait Ahmed. Le RCD aussi peut peser dans la balance grâce à ses 55 voix. Les tractations qui ont déjà commencé se feront au cas par cas selon une source proche du FLN. Même si le RND et le FLN ont gagné chacun 17 communes, rares sont les circonscriptions où ils disposent d'une majorité absolue pour les délibérations. Pour le renouvellement du Sénat, l'exercice prochain semble donc le thème du jour. Du côté de l'ex-parti, le choix semble avoir été fait ou négocié bien avant les élections. On parle avec insistance de Boutraa Jawad surtout si Sadali Brahim reprend son poste de P/APW, une fonction qu'il a merveilleusement menée pendant deux années. Pour le frère ennemi, qui comme à son accoutumée fouine dans un silence olympien, les rumeurs annoncent le retour et peut-être la candidature de Nouri, l'ex-député FLN et nouveau maire de Aïn Bessem sous la bannière du RND. Sa victoire par la majorité absolue 11 sièges sur 17 est restée en travers de la gorge pour l'ex-parti unique, surtout que son concurrent direct n'est autre que le frère de l'actuel sénateur et actuel mouhafadh de Bouira. Dans cette course anticipée, les citoyens eux ne semblent point émerveillés ou surpris par les résultats. Pour bon nombre de personnes questionnées, ces résultats étaient attendus.