CONTREBANDE DE MÉDICAMENT De la Colpotrophine israélienne saisie à l'aéroport de Constantine

Par Wahida BAHRI -

Les éléments des douanes de l'aéroport Mohamed-Boudiaf de Constantine ont déjoué, mardi dernier, une tentative d'introduction frauduleuse de 6000 capsules de Colpotrophine, apprend-on de source douanière. La Colpotrophine d'origine israélienne a été découverte dans les bagages d'un passager algérien, sur le vol Lyon-Constantine, a précisé la même source. Selon les explications apportées par cette dernière, la tentative a été débusquée, lors de l'opération de contrôle douanier, aboutissant à la découverte de 6000 capsules de Colpotrophine 10mg, soigneusement dissimulées dans les bagages du passager. Fabriquée en Israël et commercialisée en France, la Colpotrophine est un médicament gynécologique qui figure sur la listes des produits pharmaceutiques non autorisés à l'importation, ont apporté les mêmes sources. Prescrite par les médecins gynécologues, la Colpotrophine est un médicament rare sur le marché pharmaceutique, contraignant le plus souvent les femmes à recourir au marché noir, pour se le procurer à des prix exorbitants. Elle est également apportée de France ou de Tunisie, en petites quantités, vendues le plus souvent aux pharmaciens. La Colpotrophine est prescrite pour diverses pathologies, la facilitation de l'accouchement entre autres, nous explique-t-on. Par ailleurs, les recherches engagées par les services concernés, ont fait état de la fabrication du médicament dans un laboratoire israélien. Le mis en cause dans cette tentative d'introduction frauduleuse, a été verbalisé conformément au Code des douanes et a été déféré par-devant les instances juridiques, qui ont pris les mesures adéquates à son encontre, des poursuites judiciaires en l'occurrence.