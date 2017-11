ÉMIGRATION CLANDESTINE À ANNABA Un enfant de trois ans parmi les 13 harraga

Par Wahida BAHRI -

Treize prétendants à l'émigration clandestine ont été interceptés jeudi dernier, par les éléments des gardes-cotes de Annaba, apprend-on d'une source relevant de ce corps. Agés entre trois et 35 ans, les harraga comptaient parmi eux un couple: le père, la mère et leur enfant de trois ans, a précisé la même source. Partis à 22 h de la plage d'Oued Bakrat, dans la commune de Séraïdi, les clandestins devaient se rendre l'autre rive à Chétaïbi, afin de tenter l'aventure, vers l'autre rive de la Méditerranée, l'île de la Sardaigne en l'occurrence. Entassés dans une embarcation artisanale de sept mètres, les aventuriers ont été repérés à six miles au large de Séraïdi. Interceptés, les 13 harraga ils ont été reconduits à la station maritime Est de Annaba, où ils ont été pris en charge par les éléments de la Protection civile, stupéfiés de découvrir un môme pas plus haut que trois pommes, parmi les candidats à cette aventure mortelle. Soumis aux mesures d'identification, les auteurs de cette tentative suicidaire, originaires de Annaba, devront faire aujourd'hui, l'objet d'une présentation devant les instances juridiques, qui décideront de leur sort. La présence d'un petit garçon de trois ans sur cette embarcation de la mort, renseigne sur l'inconscience du couple. Ce dernier qui, tout autant que les autres candidats, ont négligé leur devoir de citoyen (vote), le couple lui, n'avait pas à manquer à son devoir de protéger son enfant en danger de mort.