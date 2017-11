IL ESTIME QU'ELLE A VAINCU L'EXTRÉMISME GRÂCE À SON PLAN DE DÉRADICALISATION Lord Risby encense la méthode algérienne

Par Walid AÏT SAÏD -

Le responsable britannique indique que ce plan de déradicalisation a permis à l'Algérie d'«éviter le printemps arabe en comparaison à d'autres pays de la région et d'ailleurs».

L'expérience algérienne dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme religieux encore une fois loué! Cette fois-ci c'est le représentant de la Première ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby, qui la donne comme exemple. «L'Algérie a réussi à vaincre l'extrémisme grâce à son plan de déradicalisation basé sur la modération religieuse», a-t-il estimé dans une contribution publiée vendredi dernier par le site des conservateurs Conservative Home.

La raison de ce succès réside dans «l'application d'un plan national de déradicalisation global et de longue date, qui a évolué en parallèle avec des réformes constitutionnelles adéquates et une supervision parlementaire», a-t-il écrit.

Le responsable britannique indique que ce plan de déradicalisation a permis à l'Algérie d' «éviter le printemps arabe en comparaison à d'autres pays de la région et d'ailleurs». «Ce qui explique que le nombre d'Algériens qui ont quitté le pays pour rejoindre (le groupe terroriste) Daesh était minime», a-t-il souligné. Lord Risby relève encore que «chaque pays réagit différemment au fanatisme religieux violent, mais l'Algérie a développé un cadre global pour la modération religieuse et la déradicalisation, c'est une réponse logique et réfléchie à son histoire, parfois exceptionnellement tragique», a-t-il ajouté. Ce n'est pas la première fois que les Britanniques s'intéressent à l'expérience algérienne.

En avril dernier, des responsables algériens ont été invités à la présenter devant le Parlement britannique à l'occasion dune conférence parlementaire internationale sur la sécurité nationale et la cybercriminalité, organisée par l'association parlementaire du Commonwealth. Des experts des Nations unies, des ministres et des parlementaires représentant 37 pays du Commonwealth s'étaient intéressés à l'expérience algérienne acquise dans la lutte contre l'extrémisme violent, présentée par des représentants de l'Assemblée populaire nationale (APN), seul Parlement d'un pays non membre du Commonwealth à prendre part à la rencontre.

Les députés Chabane Belgacem et Djamel Madi avaient présenté l'expérience algérienne dans la Sécurité nationale et son rôle au niveau régional et international pour vaincre le terrorisme, de même que son engagement indéfectible dans la lutte contre ce phénomène, après le recouvrement de sa sécurité et stabilité.

Les participants à la rencontre s'étaient intéressés à connaître comment l'Algérie a réussi à vaincre le terrorisme, alors qu'elle était isolée par le monde, et comment dans sa lutte contre ce phénomène, elle a préservé les droits de l'homme, pour être aujourd'hui une référence mondiale dans l'éradication du terrorisme qui ne connaît plus de frontières.

Les hauts responsables d'Etat et les experts qui sont intervenus avaient reconnu que l'Algérie avait souffert toute seule pendant des années de l'isolement, pendant qu'elle confrontait un terrorisme aveugle.

Ce que le monde croyait, à ce moment, être un conflit interne à l'Algérie, s'est avéré une menace internationale et les intervenants avaient admis que l'Algérie «est un partenaire incontournable dans la lutte anti-terroriste!».