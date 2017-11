DES CENTAINES DE MIGRANTS MAROCAINS DANS L'ENFER DES PRISONS LIBYENNES Mohammed VI a la tête ailleurs!

Par Mohamed TOUATI -

Le roi du Maroc

Le souverain marocain tient des discours triomphalistes au moment où ses ressortissants, vendus par des réseaux mafieux, croupissent dans les geôles de l'ex-Jamahiriya.

Le Maroc est sous le choc! Il découvre brutalement que la tragédie vécue par les candidats à l'immigration clandestine qui s'est brisée sur les récifs des côtes libyennes n'a pas épargné ses enfants. Ils sont des centaines dont le rêve «européen» a pris fin pour céder la place à un cauchemar qu'ils étaient loin d'imaginer. Après s'être saignés aux quatre veines. Ils ont versé entre 3600 à 4500 euros à des intermédiaires marocains, avant d'être vendus. Victimes de réseaux de traite d'êtres humains. Ils croupissent désormais dans des conditions pitoyables dans les geôles de l'ex-Jamahiriya.

Les témoignages sont poignants. Tout droit sortis d'un autre monde. A donner des sueurs froides. L'enfer. «Une fois en Libye, on a été capturés par une mafia. Ils nous ont demandé le numéro de téléphone de notre famille et les ont menacés de nous tuer s'ils ne donnaient pas l'argent», révèle l'un d'entre eux, enfermé dans un centre en Libye, dans un document audio diffusé sur le site du magazine marocain Telquel. «Un gang nous a séquestrés et pris contact avec le chef d'un réseau d'immigration clandestine pour nous vendre. La transaction a eu lieu. Notre acheteur nous a obligés à payer le double du montant qu'il avait payé. L'armée a fini par donner l'assaut contre les maisons où nous habitions et nous avons fini dans un centre de rétention», témoigne un autre détenu. «Quand vous arrivez en Libye et que vous tombez entre les mains des réseaux d'immigration clandestine, vous mettez de côté votre dignité et vous devenez un esclave qui doit faire tout ce qu'on lui demande. Vous pourrez être tué sans que personne ne soit au courant», a ajouté un de ses compagnons d'infortune. Une tragédie humaine, l'esclavage, dont le scénario s'est déjà joué en terre africaine et qui touche de plein fouet nos frères marocains!

Que fait leur gouvernement pour les sortir de cet enfer? Que fait le roi pour les tirer d'affaire?

Mohammed VI a la tête ailleurs! Le souverain marocain tient des discours triomphalistes au moment où ses ressortissants, vendus par des réseaux mafieux, croupissent dans les geôles de l'ex-Jamahiriya. Beaucoup plus obnubilé par la question sahraouie, il a tenu un discours à l'occasion du 42e anniversaire de l'annexion du Sahara occidental où il a dénié au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. «Aucun règlement de l'affaire du Sahara n'est possible en dehors de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, et en dehors de l'Initiative d'autonomie, dont la communauté internationale a reconnu le sérieux et la crédibilité», avait dit l'héritier de Hassan II. Il est malheureux de constater qu'au moment où de nombreux pays tels que le Sénégal, la Tunisie où l'Algérie s'affairent à libérer leurs ressortissants avec succès d'ailleurs, les Marocains restent pris au piège en Libye livrés à eux-mêmes.

Le gouvernement marocain étant sans doute plus préoccupé à faire barrage à la participation de la République sahraouie au sommet UE-UA qui doit se tenir à Abidjan à la fin du mois à tel point qu'il leur fait la sourde oreille. «Nous sommes la seule nationalité à être encore détenue ici. Aucun officiel marocain n'est venu nous réclamer.» Dans une vidéo filmée le 13 novembre, un jeune homme affirme être enfermé depuis plus de deux mois, à Tripoli, dans un centre de détention du département libyen de lutte contre l'immigration clandestine, avec 232 autres Marocains, rapporte le quotidien français Le Monde. «Nous voulons seulement rentrer au pays comme les Algériens, les Égyptiens et les Nigérians. Nous attendons toujours une intervention royale pour mettre fin à nos souffrances et à celles de nos familles», a déclaré un père de sept enfants dans un témoignage glané par l'hebdomadaire marocain TelQuel.

Un cri de détresse dans le sillage d'une campagne abjecte contre l'Algérie accusée injustement de maltraiter les migrants subsahariens orchestrée par les services marocains et relayée par des médias maliens. Au point où Mohammed VI a abandonné les siens vendus comme des esclaves et qui moisissent dans les prisons libyennes. Un retour de bâton qui le donne en spectacle.