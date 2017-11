ORAN 106 classes sans chauffage

Par Wahib AïT OUAKLI -

Il aura fallu l'intervention «harcelante» du wali d'Oran pour qu'un tel «impair» perpétré aux dépens des enfants en bas âge soit pris en charge.

«Tout ce qui se fait à Oran dans le cadre de son développement local et le développement de ses infrastructures passe en priorité.» C'est là la phrase qui revient pertinemment sur les lèvres de l'ex-maire d'Oran reconduit à sa propre succession lors du vote du 23 novembre. Or, ce n'est pas le cas dans plusieurs situations dont le règlement urge, en particulier dans des écoles primaires. Comment interpréter le fait que des enfants scolarisés continuent à grelotter de froid? D'ailleurs, il aura fallu l'intervention «harcelante» du wali d'Oran pour qu'un tel «impair» perpétré aux dépens des enfants en bas âge soit pris en charge. D'autant plus, qu'une telle mission revient de droit à la municipalité quant à la résolution d'une telle problématique, en mettant au chaud ces enfants à l'intérieur des classes. Dans une de ses dernières correspondances, le wali d'Oran a été explicite en mettant l'accent sur la nécessité de lancer les travaux devant aboutir à l'équipement des classes par tous les moyens permettant une scolarité normale des enfants. Il s'agit très particulièrement du chauffage qui fait défaut dans pas moins de 106 classes réparties un peu partout dans plusieurs établissements scolaires de la commune d'Oran. Le wali n'en revient pas dans ses sommations en insistant sur l'achèvement des travaux avant l'entrée en vigueur de la saison des grands froids, l'hiver. Cette note départementale, prise comme argent comptant par les responsables de la municipalité, fait suite à un travail de recensement élaboré par la direction de l'Education nationale levant le voile sur le mal profond longuement «entretenu» dans plusieurs classes, au grand dam des enfants scolarisés, notamment ceux du cycle primaire. «Des classes entières sont totalement dépouillées de ces équipements dont les installations ont, lors de plusieurs sessions communales, été approuvées par le conseil municipal d'Oran», a déploré un directeur d'une école ne sachant plus à quel saint se vouer face à la colère des parents des élèves. Pour la wilaya d'Oran, la situation est toute simple à résoudre. Il suffit de se mettre à la besogne en sommant l'administration communale à passer d'urgence à l'élaboration, en priorité, des fiches techniques et des besoins matériels en vue de lancer les travaux. Les finances ne risquent pas de manquer. La collectivité a pris l'initiative de financer un tel projet par le truchement des fonds à allouer par la direction de l'administration locale dans l'éventuel cas où la municipalité se retrouve dans l'incapacité de «débloquer» le budget du chauffage. Il s'agit là d'un premier test à subir par l'Assemblée populaire communale dont son président vient d'être reconduit à sa propre succession. Mais, là est toute la question qui mérite d'être posée! Durant ce mandat écoulé, la même municipalité a procédé à la mise en place des installations ainsi que des équipements de chauffage au gaz naturel dans pas moins de 98 établissements scolaires, répartis un peu partout sur les 12 délégations communales. Qu'à cela ne tienne!

Pourquoi donc, le reste des classes n'a pas été équipé? Une telle question est adressée au nouveau maire pour y apporter les réponses. D'autant plus que la même municipalité a, dans un autre programme, approuvé une délibération portant sur la mise en place du chauffage dans les garderies communales des enfants. Un tel programme n'est à ce jour, pas encore concrétisé. Où est donc passé l'argent du contribuable? Une telle question n'est sûrement pas à poser au maire, tant que ce dernier n'est pas encore réinstallé pour reprendre ses anciennes fonctions avant de se lancer dans ces réponses qui tombent souvent comme un déluge en annonçant que «la problématique est sur le point d'être résolue».

En dépit des budgets colossaux alloués annuellement par l'Etat, plusieurs centaines d'écoliers du premier palier, continuent à souffrir le martyre en subissant, sans savoir à qui se plaindre, les aléas de Dame nature, le froid. Vers qui se tourner? Plusieurs dizaines de parents, adhérents à l'Association des parents d'élèves tentent tant bien que mal d'attirer l'attention des pouvoirs publics en leur signalant un tel manquement: le chauffage dans les écoles. Ils mettent à l'index des municipalités, les accusant d'avoir entraîné les écoles dans la dernière des priorités à prendre en compte nécessairement. Des cadres municipaux ne se gênent aucunement à dire que «les APC concernées se retrouvent dans l'inaptitude de gérer ni d'entretenir les établissements scolaires, vu qu'elles sont déficitaires». Faux! rétorquent plusieurs parents, indiquant que «d'importants budgets sont alloués annuellement aux communes».