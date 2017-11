ANNABA 14 formations crient aux dépassements

C'est ce qu'a rapporté un communiqué de presse, émanant de 14 formations politique en lice pour les locales de jeudi dernier.

Hormis le vieux parti, qui, se taillant la part du lion, vient d'imposer une fois de plus son monopole sur les hémicycles communaux, 10 APC et l'APW, avec un score jamais égalé de 10 communes sur 12 et 32 siéges de l'APW, ce sont les 14 partis en lice pour les locales du 23 novembre en cours, qui, après dépouillement des voix, ont crié à la fraude électorale qui aurait entaché le scrutin, caractérisant l'opération de cafouillis. Ainsi, dans un communiqué de presse, les 13 formations politiques et la liste indépendante, signataires du communiqué, dénoncent leur éloignement frauduleux du parcours, lors du dépouillement des voix. Aux termes dudit document dont nous détenons une copie, les signataires dénoncent la fraude flagrante qui a caractérisé le dépouillement, distingué notamment par les dépassements et le parti pris de l'administration, en faveur du parti unique, le FLN en l'occurrence. Selon le document, les résultats du vieux parti auraient été gonflés, après le faible taux de participation. La preuve, ce sont les milliers de bulletins des candidats du FLN, jetés à la sortie des centres de vote et éparpillés dans les rues de Annaba. En témoigne le sondage de 10 heures, qui a relevé 23% de participation dans le chef-lieu de la commune de Annaba. Un taux revu à la hausse au cours du dernier sondage, qui a donné lieu à 56%. Une poussée dont les bulletins ont été attribués à l'ex-parti unique, ajoute le même document. De ce fait, les RND, MSP, PT, FFS, Alliance TAJ, MPA, Mouvement d'El Islah El Watani, RCD, entre autres partis et l'UD liste indépendante «A», dénoncent sévèrement les agissements non responsables, qui ont porté atteinte à la transparence de l'opération de dépouillement et surtout pénalisé les formations politiques, en tant qu'institutions constitutionnelles. Par ailleurs, les formations en question, déplorent l'absence de crédibilité du processus démocratique, dans son fond, au moment où le pouvoir appelle à la concrétisation du processus démocratique. Ce dernier élimine les partis reconnus par la Constitution. En fait, les signataires, qualifient que le slogan de la «Démocratie» est non avenu, de par le cautionnement des dépassements et les actes de fraudes. La responsabilité de ces agissements incombe à ceux qui les ont cautionnés, accusant directement les services de la wilaya de Annaba, à qui, ils reprochent d'avoir bafoué les règles de la neutralité. Par ailleurs, tout en interpellant les plus hautes instances de l'Etat, quant à la diligence d'une enquête sur les dépassements constatés, les signataires du communiqué ont observé hier, dimanche, un sit-in, devant le siège de la wilaya de Annaba, en guise de contestation contre la fraude. Dans le même sillage, ils menacent de radicaliser leur mouvement en recourant à une grève générale de la faim, comme dernière alternative. Pour l'heure, en vue d'engager toutes les procédures administratives et juridiques, devant faire valoir leur droit, des concertations sont engagées en présence d'un staff d'avocats, pour engager les recours devant l'instance concernée, ont indiqué les signataires du communiqué.