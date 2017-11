ADEKAR (BÉJAÏA) Les vaincus ferment l'APC et la daïra

Par Arezki SLIMANI -

Une vue d'Adekar

Dépassements vrais ou supposés, le verdict des urnes annoncé vendredi matin suscite des tensions dans au moins deux régions à Béjaïa, Adekar et Boudjellil.

72 heures après le verdict des urnes, les élections locales portant scrutin du 23 du mois en cours font encore parler d'elle. Depuis hier, on n'en est plus aux commentaires sur les différents résultats mais à la protestation de dénonciation de ce qui est appelé «les dépassements». C'était le cas à Adekar où les listes perdantes, en l'occurrence celles des candidats du Front des forces socialistes (FFS), le Mouvement de l'entente nationale «MEN), le TAJ et le Rassemblement nationale démocratique (RND) se sont associés à la faveur d'un conclave tenu la veille afin dappeler les citoyens d'Adekar à une action «pacifique» qui s'est traduite par la fermeture des sièges de l'APC et de la daïra et ce afin de «dénoncer avec énergie les dépassements et la fraude avérée lors des élections du 23 novembre».

Dans cette localité remportée avec une majorité relative par le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), les concurrents affirment ne «pas accepter le verdict des urnes». Pour ce faire, ils ont déposé «des recours collectifs afin de demander l'ouverture d'une enquête administrative et judiciaire», qu'ils ont appuyé hier matin par une action de protestation mettant davantage de pression sur les autorités. «On dénonce de nombreux dépassements et une fraude avérée», nous déclarait hier le tête de liste du Front des forces socialistes, Foudil Challane, précisant qu'«une partie du fichier électoral n'est arrivé à Tizi Ougueni, un centre de vote local, qu'à 10h 30 mn outre l'exigence de l'ouverture d'«une enquête administrative et judiciaire pour débusquer les auteurs des dépassements, notamment la fermeture de deux bureaux de vote à 19h00 et à 20h30», l'un des représentants du collectif a souligné que «des rapports collectifs et individuels ont été rédigés et envoyés à qui de droit». «Nous exigeons l'annulation des résultats dans deux bureaux de vote où il y a eu des dépassements flagrants.» Il semble que les accusations sont indirectement dirigées contre le P/APC sortant du RCD Samir Belaïd qui a été reconduit à la tête de l'APC par une majorité relative de cinq sièges, soit à égalité avec le MEN mais, le dépassant de quelques voix. Il faut noter aussi que d'autres dépassements ont été signalés concernant les électeurs qui n'ont pas trouvé leurs noms sur les listes électorales, etc. La daïra d'Adekar compte 20 608 électeurs, dont 8 971 femmes, répartis entre 49 bureaux de vote.

Par ailleurs, les partisans et les candidats du Rassemblement national démocratique ont animé avant-hier une conférence à Boudjellil, commune d'où est issu le tête de liste RND à l'APW de Béjaïa, un ex-élu du RND), Hocine Kerrouche pour dénoncer la «cacophonie qui s'est produite localement le jour du vote». Une cacophonie, qui s'est traduite par l'annulation du vote dans plusieurs centres de vote, pénalisant ainsi le RND et ses candidats. Les représentants du RND critiquent l'administration pour «sa passivité». L'affaire est désormais entre les mains de la justice, puisque cette dernière a été saisie, la commission de surveillance des élections a pris acte transférant le dossier devant la juridiction compétente. Par ailleurs, compte tenu des résultats du scrutin de jeudi dernier, la majorité des nouvelles assemblées élues sont en pourparlers pour la constitution des exécutifs communaux et passer à la gestion proprement dite dès la confirmation des résultats par le Conseil constitutionnel. Sur les 52 communes que compte la wilaya de Béjaïa, 42 d'entre elles sont concernées par ces négociations sans lesquelles les assemblées élues pourraient être sujettes au blocage.