COLLOQUE NATIONAL SUR L'ENFANCE À L'UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU Comment lutter contre les enlèvements d'enfants

Par Kamel BOUDJADI -

Chaque année, des dizaines de cas d'enlèvement d'enfants sont signalés

En fait, le sujet est d'une actualité brûlante. Bien que gérée par un cadre juridique des plus protecteurs en Algérie, l'enfance demeure encore une proie facile pour toutes sortes d'agressions.

Le département de psychologie de la faculté des sciences sociales de l'université de Tizi Ouzou organise à partir d'aujourd'hui un colloque sur les problèmes de l'enfance en Algérie. Ce séminaire national qui se tient au niveau de l'auditorium du campus de Tamda s'étalera sur trois journées. Des chercheurs présenteront leurs travaux pour apporter des solutions et des propositions de solutions à même d'établir les contours d'une stratégie nationale pour la protection de cette catégorie. Cette rencontre qui s'inscrit sous le thème «Les problématiques de l'enfance dans la société algérienne: état des lieux et prise en charge», est l'occasion pour divers chercheurs de présenter donc leurs travaux. De nombreuses communications seront prises en charge par des chercheurs venus de plusieurs universités du pays. Les travaux prendront fin le 28 du mois en cours. En fait, le sujet est d'une actualité brûlante. Bien que gérée par un cadre juridique des plus protecteurs en Algérie, l'enfance demeure encore une proie facile pour toutes sortes d'agressions. Chaque année, on relève des centaines d'atteinte à cette catégorie.

Pis encore, ces dernières années, malgré le cadre juridique des plus répressifs, il n'en demeure pas moins que la violence contre les enfants a atteint des stades alarmants. Plusieurs cas d'enlèvements ont défrayé la chronique, ces dernières années. C'est justement sur ce chapitre que sont attendus les chercheurs, notamment des études et des recherches pouvant apporter des solutions efficaces pour lutter contre ce phénomène.Chaque année, des dizaines de cas d'enlèvement d'enfants sont signalés. Dans la majeure partie des cas, les victimes ont été retrouvées mortes. Rares sont les cas où les enfants ont été retrouvés vivants. Le cas de Nihal, la petite fille qui a été enlevée à Ouacifs dans la wilaya de Tizi Ouzou et retrouvée morte quelques jours plus tard.

Par ailleurs, la problématique qui touche à l'enfance ne peut ignorer la cellule familiale. C'est justement dans ce cadre-là que la lutte peut commencer, car une famille sensibilisée sur les meilleures manières d'élever un enfant constitue une première digue contre la violence. C'est dans la cellule familiale que commencent les premières violences.

Par ailleurs, il convient de mentionner que l'université de Tizi Ouzou travaille ces dernières années sur l'amélioration du cadre de recherche par l'organisation, entre autres, de nombreux séminaires et colloques sur diverses thématiques. Une orientation stratégique pour relancer la recherche scientifique qui a fait défaut aux universités algériennes qui ont, par conséquent, reculé dans les classements mondiaux.

Cette nouvelle orientation s'inscrit également dans l'optique d'arrimer la formation universitaire au monde économique et scientifique à l'instar de ce qui se fait dans les pays développés.