L'INDICE DES PRIX TOUJOURS EN HAUSSE L'inflation s'est établie à 6% en octobre

Par Salim BENALIA -

L'Office national des statistiques, ONS publie un rapport sur l'évolution des prix à la consommation en Algérie. Celle-ci a été de 6% jusqu'à octobre 2017, indique le même office. L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel en octobre 2017 est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte des 12 mois allant de novembre 2016 à octobre 2017 par rapport à la période allant de novembre 2015 à octobre 2016, est il par ailleurs indiqué tout en rappelant que la variation mensuelle des prix à la consommation en octobre, qui est l`indice des prix du mois d'octobre par rapport à septembre 2017, elle, s'est établie à près de 0,5%. Dans le détail et en termes de variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des biens alimentaires ont affiché une hausse de 1% induite essentiellement par l'augmentation des prix des produits agricoles frais.

En effet, les prix des produits agricoles frais se sont renchéris de 2% par rapport à septembre 2017, tirés essentiellement par la hausse des prix des fruits (+20%), la viande de poulet (+4,2%) et la pomme de terre (+5,3%). Par contre, des baisses ont été enregistrées pour les légumes dont les prix ont régressé de 5,6% en octobre dernier par rapport au mois précédent. Autant de chiffres qui renseignent sur la mainmise du secteur informel sur les produits agricoles frais comme les fruits par exemple. Si ce n'est l'allongement des circuits de commercialisation, à travers leur désorganisation, entre le producteur et le consommateur, lesquels favorisent les rentes de monopole, comme le suggèrent bien des observateurs. Concernant les prix des produits alimentaires industriels ou agroalimentaires, ils ont connu une variation modérée de l'ordre de +0,1%, note le même rapport. Par ailleurs, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 0,1% alors que ceux des services ont accusé une stagnation.

Ainsi, par groupe de biens et de services, les prix de l'habillement et des chaussures ont enregistré une hausse de 0,6% alors que le reste s'est caractérisé soit par des variations modérées soit par des stagnations, relève encore l'ONS. Pour rappel, la loi de finances 2017 a prévu une inflation de 4%. Selon les prévisions faites par le ministère des Finances, le taux d'inflation devrait s'établir autour de 5,5% en 2018, de 4% en 2019 et de 3,5% en 2020.