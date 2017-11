VICTOIRE ÉCRASANTE DU FLN ET DU RND AUX ÉLECTIONS LOCALES Les leçons d'un scrutin

Les résultats des élections locales du 23 novembre dernier ont-ils scellé l'élection présidentielle de 2019? De l'avis de nombreux observateurs nationaux et étrangers, c'est le cas de le dire: les élections locales ont été des élections-test pour la présidentielle de 2019 puisque le prochain vainqueur de la présidentielle ne devra que confirmer le score réalisé par la majorité au pouvoir lors du dernier scrutin. Ce qui équivaut à reconnaître implicitement que le prochain président de l'Algérie, quel que soit le candidat présenté, sortira inéluctablement de cette majorité. En effet, en emportant plus des 2/3 des communes lors des élections locales, le duo FLN-RND n'a fait qu'attester de la force de sa base militante qui plébiscitera son candidat et le mènera tout naturellement au palais d'El Mouradia. Les politologues et les chancelleries n'ont d'ailleurs pas manqué de suivre avec une attention soutenue le déroulement des élections municipales, afin d'avoir les ingrédients nécessaires leur permettant de faire une analyse approfondie de l'évolution politique en Algérie. Ces derniers ne sont pas sans savoir que le décryptage de l'opération électorale qui constitue une épreuve majeure pour le pays, permet d'avoir une vision claire des grandes lignes qui se dégageront sur la scène politique. La première leçon tirée de ces élections a été le verdict sans appel de l'urne qui a offert la victoire au FLN et au RND. Les résultats des locales ont offert aux deux partis, soutenus par leurs alliés, à savoir le MPA et TAJ, un réel pouvoir et leur ont même assuré l'adhésion du peuple à la politique gouvernementale. Autrement dit, il s'agit là d'un gage de stabilité non seulement politique mais aussi économique. Un réel triomphe en cette période de crise qui risquait de perturber l'année 2018. Une année charnière pour la préparation de l'élection présidentielle de 2019. Le scrutin du 23 novembre dernier a également permis de faire le constat désolant du net recul de l'opposition dont les résultats obtenus l'ont réduite à sa plus simple expression et cela malgré les efforts consentis par le chef de l'Etat visant à lui donner plus de moyens et d'espace d'expression. Les résultats affichés par le Parti des travailleurs ou encore ceux de Talaïou Al Hourriat illustrent l'incapacité de l'opposition à mobiliser et à capter l'intérêt de la base électorale. La déroute des islamistes, laminés lors des élections locales, ne peut, bien évidemment, qu'être consignée également comme un indice irrécusable du rejet du peuple algérien de cette mouvance. Ce dernier semble avoir définitivement coupé le cordon ombilical avec les partis islamistes dont la fragmentation précipite leur descente aux enfers. L'autre leçon à tirer de ces élections électorales est sûrement le bon déroulement de cette opération dans un climat serein et une sécurité totale. Il faut reconnaître que pour la première fois dans l'histoire des élections algériennes, on ne crie pas à la fraude. En dehors de quelques incidents mineurs, signalés ici et là, les élections locales ont été libres et transparentes. Il y a aussi la hausse de la participation à ces élections, un facteur déterminant qui a confirmé la prise de conscience collective des citoyens face à la situation de crise du pays. Plus de 10 millions d'Algériens ont choisi de se déplacer aux bureaux de vote le 23 novembre dernier. Ils ont choisi d'exprimer leurs voix, certains en votant blanc ou nuls, d'autres ont désigné leur candidat aux municipales et aux Assemblées de wilayas. Un réel progrès qui annonce le retour de l'intérêt du citoyen pour la chose politique et sa décision de s'impliquer dans l'ancrage de la démocratie en Algérie. Les locales ont été un test réussi donc pour l'Algérie qui confirme, s'il y a lieu de l'être, de la solidité des institutions du pays au grand dam de ses ennemis. Ces derniers ne ratent pas une occasion, d'ailleurs, pour tenter de déstabiliser le pays via leurs lobbys. Ils n'ont certes pas réussi à torpiller le dernier scrutin, mais continueront leur complot pour faire sombrer l'Algérie dans le chaos. Ces ennemis de l'Algérie sont consumés par le feu de la haine et le ressentiment et oublient de prendre en charge leur propre population, la laissant vivre... d'aumône. Au même moment et sereinement, les gouvernants et via le dernier scrutin, ont réussi à dévoiler le vrai visage de l'Algérie 2017 laissant au monde le temps de l'apprécier.