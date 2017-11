AMARA BENYOUNÈS (MPA) "L'abstention est un échec pour toute la classe politique"

Le président de Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, a fait savoir lors de sa conférence de presse animée à l'occasion des résultats des élections locales, que «l'échec l'assume toute la classe politique sans exception par rapport au taux d'abstention», en insistant que «l'abstention qui touche les jeunes est intimement liée à notre faiblesse en tant que partis politiques, nous n'arrivons pas à inverser la donne et convaincre nos jeunes à adhérer dans le processus électoral et politique du pays», a-t-il déclaré. Dans ce sens, Amara Benyounès a soulevé la problématique de Facebook en disant que «c'est bien d'utiliser Facebook comme moyen de communication pour nos jeunes, mais Facebook et la réalité sont deux choses différentes. Il faut savoir que le vote se déroulera avec ou sans les jeunes qui n'ont pas voté, mais cela n'aidera pas les jeunes à changer les choses», explique-t-il. Le président du MPA a qualifié ainsi l'opération électorale des locales: «Elle s'est déroulée dans le calme et la sérénité, même si nous avons constaté quelques altercations ici et là. Mais dans l'ensemble, l'opération a vu l'implication de tous les partis concernés par le scrutin dans une atmosphère concurrentielle loyale», a asséné Amara Benyounès. Celui-ci est satisfait des résultats de son mouvement lors des dernières joutes des locales. Dans ce sens, il a rappelé que «le MPA a gagné 67 communes et 68 sièges APW dans 11 wilayas du pays, et 500.000 voix en notre faveur», a-t-il soutenu. Ceci dit, Amara Benyounès a estimé qu' «il y a certaines communes qui devraient nous revenir dans la mesure où nous détenons des documents prouvant qu'il y a des erreurs en la matière», a-t-il précisé. Dans le même sillage, le président du MPA a relevé la nécessité d'«entamer des recours en bonne et due forme en s'appuyant sur des preuves irréfragables et faire confiance aux magistrats administratifs. Seulement, il faut être muni de preuves documentées et non pas accuser sans avancer les éléments concrets qui justifient les démarches d'un recours», a-t-il martelé.

Dans un autre registre, Amara Benyounès a fait remarquer que «la scène politique nationale vient de connaître des changements dans sa carte électorale où nous avons constaté la montée de nouveaux partis et forces politiques ce qui explique que le processus démocratique est en bonne santé. Alors nous constatons aussi le recul de certains partis traditionnels qui ont occupé la scène politique pendant 30 ans, c'est ça la démocratie, c'est la logique des urnes», a-t-il noté.

Amara Benyounès a répondu par rapport à la régression des partis islamistes qui n'arrivent pas à se resituer sur l'échiquier politique national en soulignant que «nous avons toujours dit, depuis 1999 que c'est le début de la fin de l'islam politique, et les défaites qu'il a essuyées depuis plus de 20 ans prouvent que les Algériens cherchent des partis qui ont des projets et des programmes politiques nouveaux, et que l'utilisation de la religion à des fins politiques est devenue désuète», a-t-il souligné.

Amara Benyounès a affirmé que «ceux qui parlent de fraude en ce qui concerne ces élections locales, n'ont plus d'arguments, nous les défions tous d'avoir des preuves, ce n'est pas du tout sérieux, tous les représentants des partis disposent du PV, donc même s'il y avait de la fraude, avec les nouvelles technologies de la communication nous aurions vu des publications via des vidéos qui circulaient partout sur les sites», a-t-il affirmé.

Concernant les alliances, il a indiqué que «le MPA est fidèle à sa démarche, la stratégie d'alliances sera conçue et peaufinée avec la majorité au gouvernement. C'est clair, puisqu'il s'agit de deux partis majoritaires qui soutiennent le programme du gouvernement», a-t-il tonné.

Donc, l'alliance est l'expression de la consécration de la cohérence gouvernementale dans la perspective de gérer des alliances comme aboutissement logique de l'entente autour du programme du président de la République.