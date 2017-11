LES CONTESTATAIRES REVENDIQUENT L'INTERVENTION DU P-DG DE SONATRACH Tassili Airlines: deuxième débrayage en dix jours

Par Ikram GHIOUA -

Le mouvement a été suspendu hier en fin de matinée.

En l'espace de 10 jours le personnel navigant de Tassili Airlines a observé hier son deuxième débrayage- éclair. Il a reconduit les mêmes revendications confie une source très bien informée, qui souligne que «la grève des pilotes et du personnel de bord de la compagnie, Tassili Airlines est survenue, en signe de protestation contre le non-respect par la direction, de certaines clauses de la convention collective, mais aussi le non-respect des revendications exprimées lors de la première grève le 16 novembre dernier».

La compagnie aérienne vit depuis un moment un véritable blocage, rien ne va plus et c'est le P-DG qui est mis en cause. D'ailleurs, des travailleurs de la compagnie ont avoué l'impossibilité de continuer à travailler dans ces conditions, notamment en présence d'un responsable qui reste en marge des vrais problèmes, d'où l'action des pilotes et techniciens ayant décidé de ce mouvement. Par ce débrayage symbolique qui a paralysé les vols, les grévistes réclament surtout des réformes d'ordre administratif, notamment du fait que cette compagnie est étroitement liée au géant Sonatrach.

Cette situation de blocage avons-nous appris, ne date pas d'hier, mais depuis deux ans, ayant provoqué plusieurs incidents. L'une des plus importantes revendications des contestataires est avant tout «l'application de la convention collective», mais aussi le respect des promesses faites par l'administration qui s'est engagée à honorer les revendications des grévistes.

Ces derniers réclament d'ailleurs sans plus tarder l'intervention du ministre et du P-DG de Sonatrach.

D'ailleurs dans ce contexte le site El-Chourouk a rapporté que «l'expert judiciaire sur les incidents aériens, Benzerroug Mohamed Redouane, a déclaré que la situation qui prévalait à TAL imposait une intervention urgente du P-DG de Sonatrach -dans la mesure où elle dépend de cette dernière et du ministère de l'Energie- afin de mettre fin au blocage et à la mauvaise gestion».

Le même organe ajoute «pour notre interlocuteur, une intervention du ministère de tutelle doit survenir d'urgence de sorte d'extraire Tassili Airlines de la boue dans laquelle elle s'est enlisée à cause de l'échec cuisant de ses responsables».

En outre, souligne encore le même site, «l'expert en aviation a mis l'accent sur la nécessité d'une reconsidération de la façon dont sont gérées les affaires de l'entreprise».

C'est la raison pour laquelle l'Ugta a décidé d'agir de son côté, au moment où les contestataires réclament entre autres le départ du P-DG. Rappelons qu'un premier débrayage de la compagnie Tassili Airlines avait abouti à des solutions que l'administration s'est engagée à faire valoir, néanmoins ne voyant aucun changement ni aucune volonté pour y remédier aux problèmes de plus en plus inquiétants, le personnel a décidé de revenir à la charge, hier.

La compagnie avait été l'objet d'un grave incident en octobre dernier où une panique générale s'est emparée des employés à Oran. L'un des avions a été dérouté en urgence de sa trajectoire vers l'aéroport d'Oran.

Le pilote avait avancé le cas de détournement d'avion pour que finalement l'alerte s'avère fausse.