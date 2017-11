AMAR GHOUL (TAJ) "Nos résultats sont honorables"

Par Madjid BERKANE -

Notre score va conforter la présence du TAJ à travers les communes et les Assemblées communales.

Commentant les résultats obtenus par l'alliance TAJ (composée de quatre partis) aux élections du 23 novembre dans une conférence de presse, Amar Ghoul président de Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ) s'est dit content des résultats obtenus. S'attendant visiblement à des résultats meilleurs, Amar Ghoul a rappelé que l'alliance TAJ est en construction et que son parti aborde pour la première fois ces échéances locales. «Cette expérience nous sera bénéfique à l'avenir», affirmera-t-il. «Ce score va par ailleurs conforter la présence du TAJ à travers les Assemblées communales et de wilayas», a-t-il précisé, soulignant que l'objectif ultime de ces échéances est de servir le citoyen. Interrogé sur la partialité de l'administration à l'occasion de ces élections, Ghoul a déclaré que son parti reste confiant en elle et ne remettra jamais en question la crédibilité des résultats de ce rendez-vous électoral. Est-ce que pour autant le scrutin s'est déroulé dans de parfaites conditions? Le président du TAJ indiquera que les candidats et les sympathisants de son parti ont constaté certains dysfonctionnements de la part de certains candidats de certains partis. «Nos candidats ont dénoncé ceci avec énergie et présenté des saisines auprès de la Hiise. Nous restons confiants en la Hiise, afin de nous rétablir dans nos droits», souligne-t-il, en minimisant la gravité de ces dépassements. A ce propos, Amar Ghoul a tenu à rectifier les résultats présentés par le ministre de l'Intérieur. Selon le conférencier, l'Alliance TAJ a obtenu la majorité des voix dans 41 communes, elle est arrivée première ex aequo dans 200 communes et a remporté 115 sièges aux APW et non pas comme l'a déclaré le ministre «l'Alliance TAJ a obtenu la majorité des voix dans 31 communes et 91 sièges aux APW et le parti TAJ a remporté la présidence de trois communes et cinq sièges aux APW», a-t-il affirmé.

Ces résultats placent, pour rappel, l'Alliance comme quatrième force politique du pays après le FLN, le RND et le Front El Moustakbal. Le TAJ dispose par ailleurs, faut-il le relever, d'une forte représentation au niveau de l'APN. Notons enfin que le TAJ fait partie des partis soutenant le président de la République. Pour le TAJ, le programme du président de la République est parfait et capable de répondre aux aspirations des citoyens algériens. Amar Ghoul ne cesse d'exprimer son soutien au président et de défendre le programme de ce dernier. «Le programme du président Bouteflika est le nôtre aussi», ne cesse-t-il de répéter lors des meetings populaires qu'il a organisés un peu partout à travers les wilayas.