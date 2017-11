TRAFIC DE PSYCHOTROPES Une entreprise pharmaceutique impliquée à Djelfa

Un réseau criminel organisé, activant à l'échelle nationale, a été mis hors d'état de nuire par la brigade de recherches du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Djelfa qui a saisi près de 18.000 comprimés psychotropes. L'opération de saisie a été possible grâce à des informations parvenues à la brigade de recherches, faisant état des activités suspectes de la société Zineb Pharm, sise dans la commune de Djelfa et spécialisée dans la vente de médicaments. Cette société est impliquée dans un trafic, à grande échelle, de produits psychotropes, qu'elle acquiert auprès de laboratoires nationaux, en exploitant ses documents administratifs et fiscaux, comme couverture. Les investigations ont permis de découvrir que l'entreprise effectuait d'importantes commandes de psychotropes auprès d'une société nationale avant de les écouler à des prix prohibitifs.

La gendarmerie a réussi à arrêter deux individus en flagrant délit de chargement d'une quantité de comprimés psychotropes à bord d'un véhicule de tourisme. Deux autres éléments ont été arrêtés à Constantine, au moment où un 5e membre a été arrêté à Djelfa. Trois autres éléments du réseau ont été identifiés et sont actuellement recherchés.