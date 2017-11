CONSTANTINE Aucune nouvelle de Mehdi

Par Ikram GHIOUA -

Cet enfant est né d'un mariage mixte entre une Française et cet Algérien.

Un enfant de 8 ans a été porté disparu. C'est le procureur du tribunal de la daïra d'El Khroub qui a donné l'alerte dimanche après-midi. Cet enlèvement, qui n'est pas le premier, a été commis selon la même source devant le domicile de la victime à Aïn Abid. L'enfant, Mehdi Rani Brahim Erik, aurait été kidnappé par son propre père, selon les premiers indices, néanmoins l'on n'écarte aucune autre piste. Un plan d'alerte a aussitôt été mis en place par le magistrat instructeur lequel invite toute personne en possession d'une information pouvant aider à retrouver l'enfant de prendre contact avec les services concernés ou de contacter les numéros 103 et 104. A l'heure où nous mettons sous presse, aucune nouvelle de l'enfant dont la famille est dans un état alarmant craignant pour sa sécurité. Une crainte qui, d'ailleurs, ravive de très mauvais souvenirs déjà vécus à Constantine où l'on a enregistré plusieurs disparations dont la fin a été dramatique, mais aussi une situation de sans espoir comme pour la famille Rahmani dont l'enfant Salah Eddine, un mineur de 17 ans, a disparu depuis 5 ans. Dans cette affaire, c'est l'article 17 qui a été appliqué. En effet les services de la police et de la justice ont lancé un appel à témoin. Le mineur est originaire de Oued Rahmoune. Il a disparu depuis le 1er mai 2015; malgré les moyens déployés par la police aucune trace de l'enfant n'a été trouvée depuis cette date. Sa disparition demeure une énigme. Aucune trace de vie ou de mort. Deux disparitions annoncées par le même tribunal, cependant, les raisons et les circonstances sont différentes. Dans la plus récente c'est le père qui est suspecté. Des sources proches de la famille Mehdi confient à L'Expression en exclusivité que l'enfant est né d'un mariage mixte entre une Française et cet Algérien père de l'enfant. Ne voulant pas voir son enfant grandir dans un milieu malsain, selon les propres dires de son père, confient nos sources, celui-ci a dû quitter la maman et prendre son enfant. Devenu «salafiste», il épousera ensuite sa cousine du même nom pour vivre à l'écart. Cette histoire selon nos sources date de cinq ans.