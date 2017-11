LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ALGÉRO-VIETNAMIENNE L'Algérie perd 200 millions de dollars

Par Abdelkrim AMARNI -

Le Vietnam a été le premier pays à reconnaître le gouvernement algérien en 1958 avant d'établir des relations diplomatiques avec l'Algérie en octobre 1962.

A quelques jours de la tenue de la onzième session de la réunion de la Commission mixte, algéro-vietnamienne, qui aura lieu fin novembre courant à Alger, une rencontre d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays a été organisée hier au siège de la Chambre algérienne de l'industrie et du commerce (Caci).

Cette journée a réuni quelque 30 opérateurs économiques algériens, dont une représentante de l'Agence nationale du développement des investissements (Andi), aux côtés d'une quinzaine de leurs homologues vietnamiens. Ces participants travaillent ainsi à la création, demain, d'un Conseil d'affaires. La rencontre était co-présidée par le vice-ministre de la Construction du Vietnam, Le Quang Hung, le président de la Chambre du commerce et de l'industrie de Médéa, Abderrahmane Hadef et le directeur général du département «Promotion des investissements» au sein du ministère de l'Industrie et des Mines, Nacer Mohellebi.

Cet événement a pour objectif essentiel de favoriser le développement économique bilatéral, diversifier les relations partenariales et surtout de promouvoir les échanges entre les deux pays. Il offre également un espace de rencontres «B to B» aux entreprises des deux pays dans des domaines aussi divers que le pétrole, la construction et les travaux publics. Ces deux derniers créneaux seront justement le principal thème de cette réunion comme l'atteste la présence du vice-ministre vietnamien de la Construction à ces travaux. C'était là, aussi et surtout, une occasion de mise en relations entre les opérateurs économiques algériens avec leurs homologues vietnamiens quant à des perspectives de coopération économique qui soient le reflet exact des profondes relations politiques et diplomatiques existantes. C'est aussi une opportunité pour explorer davantage de pertinences de coopération économique tous azimuts surtout en matière d'exportations algériennes de légumes et de fruits, dont notamment les dattes algériennes. Leur exportation a été, selon un conférencier (qui a regretté que ce produit algérien «phare» (hormis les hydrocarbures), «longtemps bloquée par la bureaucratie qui exigeait moult autorisations de divers ministères algériens et vietnamiens». Il y a lieu de citer Abderrahmane Hadef qui a confié à L'Expression, que la balance commerciale algérienne est déficitaire de près de 200 millions de dollars (198) en faveur du Vietnam.

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a affirmé mardi dernier à Alger que de la 11ème session de la réunion de la Commission mixte de coopération bilatérale algéro-vietnamienne en cette fin-novembre, constituera une occasion pour plusieurs secteurs, dont principalement le commerce, pour rechercher davantage d'opportunités de coopération entre les deux pays.

Pour le directeur général du département Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères, Boumediène Guennad, à l'instar de l'énergie, la pêche et l'agriculture, il s'agit à présent d'étendre ces coopérations à d'autres secteurs comme «la santé, l'agroalimentaire, le tourisme aux fins de hisser le partenariat des deux pays à un niveau stratégique».

Récemment, le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a mis l'accent sur l'importance d'intensifier les visites et l'échange de délégations entre les deux pays pour développer les relations commerciales et profiter des opportunités d'investissement offertes par les deux parties.

L'ambassadeur du Vietnam Pham Quoc Tru, avait, de son côté, rappelle-t-on, exprimé l'intérêt de son pays pour le marché algérien dans différents domaines, souhaitant qu'une nouvelle dynamique soit insufflée aux relations bilatérales de même pour la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Les deux parties avaient également évoqué la révision des clauses de l'accord commercial existant.Sur le plan politique, le Vietnam avait établi les relations diplomatiques avec l'Algérie le 28 octobre 1962 et avait été le premier pays à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) en 1958. L'Algérie a célébré le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques algéro-viétnamiennes par des festivités organisées fin octobre dernier au siège des Archives nationales.

Le directeur général des Archives nationales, le docteur Abdelmadjid Chikhi, avait pour sa part rappelé la rencontre à Paris du père du Mouvement national algérien, Messali Hadj, avec le héros de la révolution vietnamienne, Ho Chi Minh, au début du XXe siècle avec lequel il avait examiné la question du colonialisme français.