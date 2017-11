LES RÉSULTATS DU DOUBLE SCRUTIN NON ENCORE PROCLAMÉS Les tractations vont bon train

Par Mohamed BOUFATAH -

Les négociations seront plus complexes et rudes tant pour les APW que pour les APC suite à l'abrogation de l'article 80 de la loi électorale.

Des alliances vont être concoctées en prévision de l'installation des assemblées locales (APC/APW) issues du double scrutin du 23 novembre dernier. Les tractations seront plus complexes tant pour les APW que pour les APC suite à l'abrogation de l'article 80 de la loi électorale. Dans plusieurs wilayas, les élus ont d'ores et déjà entamé des tractations avec leurs homologues des listes concurrentes en vue d'un éventuel accord afin de s'adjuger le poste de P/APW. En somme, un vrai casse-tête chinois auquel s'adonneront les nouveaux élus dans les coulisses. Les directions nationales de certains partis politiques s'apprêtent à tenir des réunions dont l'ordre du jour sera consacré aux alliances, après la proclamation officielle des résultats devant intervenir aujourd'hui. C'est le cas du FLN et du RND, dont les réunions de leurs bureaux politiques respectifs se tiendront, à cet effet, au cours de la semaine en cours. D'autres partis, comme le MSP, qui a obtenu la majorité relative dans 51 communes et est présent dans plus de 300 communes, a décentralisé le choix des alliances au niveau de ses structures locales. «Les tractations sont en cours et devront se préciser davantage après la proclamation des résultats a indiqué le chargé des affaires politiques du MSP», Farouk Tifour. Le RND mène des tractations avec le FFS, le Front El-Moustakbel et le TAJ aux fins de s'adjuger l' APW d' Alger où les 55 sièges ont été répartis comme suit: FLN (17), RND (15), FFS (10), FM (7), TAJ (6). D'après la loi, tous ces partis ont le droit de présenter un candidat pour s'adjuger le poste de P/APW. A Tizi Ouzou, «le FLN qui a obtenu sept sièges compte concocter une alliance avec le FFS qui a raflé 22 sièges. Pour les APC, les alliances se feront au cas par cas», a indiqué le mouhafedh de Tizi Ouzou Saïd Lakhdari. Dans la wilaya de Boumerdès où les 43 sièges ont été partagés entre six partis dont le RND et le FLN qui ont obtenu neuf sièges chacun. A Béchar les 39 sièges sont dispatchés sur cinq partis, de sorte qu'aucun d'eux n'a obtenu 35% des sièges, soit 13 entre les 39, afin de pouvoir présenter un candidat au poste de P/APW.

Pour rappel, la loi électorale stipule que dans un délai de 15 jours qui suivent la proclamation officielle des résultats des élections, l'APC élit son président parmi ses membres pour le mandat électoral des cinq années à venir. C'est surtout le cas pour plusieurs APC et APW. Concernant plusieurs assemblées partagées entre majorité relative et égalité des sièges, les négociations pour des alliances vont bon train. Dans ce contexte, il n'est pas écarté que des élus moins lotis seront propulsés à la présidence des APW. D'ici mi-décembre prochain toutes les communes et wilayas doivent avoir leurs présidents élus. Selon les dispositions de la loi électorale en vigueur et le Code de la wilaya, si aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des sièges, les listes ayant obtenu 35% au moins des sièges peuvent présenter un candidat. Si aucune liste n'a obtenu 35% au moins des sièges, toutes les listes peuvent présenter un candidat. L'élection aura lieu à bulletin secret. Par ailleurs, le FLN a perdu plusieurs APC importantes à Alger. Le vieux parti a obtenu la majorité relative dans 16 APC contre 35 en 2012. Il est à rappeler que le FLN a remporté 603 des 1 541 municipalités du pays. Le RND l'emporte dans 451 communes et rafle 527 sièges pour les APW. Le Front El Moustakbel a eu 71 communes, le FFS 64, le MPA 62, le MSP 49 et le RCD 37.