KIDNAPPÉ PAR SON PÈRE À CONSTANTINE Rani Mehdi Eric retrouvé à Boumerdès

Les brigades opérationnelles relevant de la sûreté de la wilaya de Boumerdès ont retrouvé et récupéré hier matin l'enfant Rani Ibrahim Mehdi Eric, enlevé par son père à Constantine, indique un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn). Les intenses investigations menées par les différentes brigades opérationnelles à travers l'ensemble du territoire national et une utilisation optimale des informations communiquées aux services de la Sûreté nationale par un citoyen, ont permis aux éléments de la sûreté de la wilaya de Boumerdès de localiser l'endroit où se trouvait l'enfant Rani Ibrahim Mehdi Eric, au niveau d'une commune de la wilaya de Boumerdès.

Exploitant ces informations, les éléments de la sûreté de wilaya de Boumerdès «ont mis sur pied une opération ayant abouti à l'interpellation du père de l'enfant au niveau d'un quartier de la ville de Boudouaou El Bahri et la récupération de l'enfant en excellente santé», précise la même source. L'interrogatoire du père a fait ressortir que ce dernier optait pour des endroits isolés pour vivre avec son fils en veillant à changer régulièrement de lieu de résidence, outre la non-inscription de l'enfant à l'école.