PARTENARIAT ALGERO-VIETNAMIEN Tout est à faire

Par Abdelkrim AMARNI -

Une onzième session de la Commission mixte algéro - vietnamienne pour revitaliser une coopération économique qui n'a pas tenu toutes ses promesses édictées lors de la dizaine de sessions précédentes, s'est tenue hier à Alger.Un volume d'échanges qualifié de «faible» par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, qui a présidé la délégation algérienne à cette rencontre, et un nécessaire re-profilage d'une coopération qui, pourtant, est condamnée à réussir au vu des liens historiques qui lient l'Algérie au Vietnam, ont été relevés lors de cette session par Yousfi. Cette session était coprésidée par Hong Ha, ministre de la Construction, qui effectue une visite en Algérie depuis le 26 Novembre jusqu'à aujourd'hui. Il est accompagné dans cette visite par le vice-ministre de la Construction, Le Quang Hung, et d'une importante délégation., Cette 11ème rencontre a vu la participation du côté vietnamien, de différents départements ministériels ainsi que d'une vingtaine d'hommes d'affaires activant notamment dans les secteurs de la construction, des travaux publics et de l'énergie. Il a été procédé à une évaluation de l'état de la mise en oeuvre des recommandations de la précédente session tenue en 2014 à Hanoi afin d'insuffler de nouvelles orientations à la coopération bilatérale, qui sont contenues dans le procès-verbal qui a sanctionné ces travaux. Le principe de la tenue de cette session a été retenu en juin 2015 lors de la visite en Algérie du Premier ministre vietnamien, Nguyen Tan Dung.En 2016, les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Vietnam se sont élevés (à peine) à 434,52 millions de dollars contre le chiffre plus bas atteint en 2015. Si toutefois une hausse de 25% a été enregistrée par ces échanges, les huit premiers mois de l'année en cours ont vu ces échanges commerciaux s'établir à 257 millions de dollars avec une balance commerciale de près de 200 millions en faveur du Vietnam.

Selon Yousfi, il est recommandé que soient «de plus en plus impliqués les hommes d'affaires des deux pays afin de stimuler l'investissement et le savoir-faire». Il a par ailleurs regretté que malgré la «hausse» enregistrée ces dernières années, ce volume d'échanges, ne reflète pas encore «la volonté politique commune et les potentialités que recèlent les économie des deux pays». Le ministre s'est félicité de la «politique de renouveau menée par le Vietnam depuis trois décennies, qui a marqué l'essor de ce pays dont l'économie est une des plus dynamiques du Sud-Est asiatique. Quant au profil économique de l'Algérie, de par ses réformes introduites, il vise à réussir l'intégration de son économie sur la scène internationale. L'Algérie, a-t-il dit, encourage le partenariat avec le Vietnam, notamment avec Petrovietnam dont les succès dans l'exploitation pétrolière illustre l'excellence de la coopération dans ce domaine laquelle pourrait être étendue à d'autres secteurs d'activités.» A ce propos, Yousfi a indiqué qu'un «protocole d'accord sera étudié pour créer un partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays, notamment dans le secteur de l'habitat pour lequel un groupe de réflexion et de travail va identifier les axes de coopération». Le domaine de l'énergie, dans lequel Alger et Hanoi entretiennent une bonne coopération, n'a pas été en reste dans ces discussions et les deux pays «entendent l'élargir davantage encore». Le Vietnam est présent en Algérie dans le domaine de l'énergie depuis l'an 2002 en faveur d'un contrat d'exploration et d'exploitation pétrolière signé entre la compagnie nationale Sonatrach et la Compagnie générale de prospection et d'exploitation du pétrole du Vietnam, laquelle relève du groupe pétrolier Petrovietnam, représenté à cette rencontre.

A noter que le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier à Alger le ministre vietnamien de la Construction, M. Phon Hong HA, en visite en Algérie. La prochaine commission mixte algéro-vietnamienne se tiendra en 2019 à Hanoi.