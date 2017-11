PRÉSIDENCE APW DE BOUIRA Les coulisses s'activent

Par Abdenour MERZOUK -

Maintenant que les résultats du dernier suffrage pour les communales et les Assemblées de wilaya sont officiels, quelles lectures et analyses faire de ces résultats? D'emblée et de l'avis de tous, le grand vainqueur reste le parti de Ahmed Ouyahia. En effet, le RND qui, selon des indiscrétions, aurait passé une alliance avec le FFS et le TAJ pour la présidence de l'APW revient sur la scène politique locale où il pourra s'adjuger l'autre poste tant convoité, celui de sénateur en lieu et place de Mani, élu FLN, dont le mandat se termine l'année prochaine.

Pour aller siéger dans la chambre haute le candidat doit disposer de 340 voix. Le RND dispose de 224, le FFS de 65, le RCD de 50, le MPA de 22, le MEN 14, le PJ 19, le Pavd 26...parmi ces formations et à l'exception du RCD qui pourra encore recourir au vote blanc, toutes peuvent prêter allégeance au RND contre l'ex-parti unique. Même si du côté du parti de Ould Abbès on s'enorgueillit d'une courte victoire et une fâcheuse tendance à transformer la défaite en victoire, il est utile et opportun de préciser que sur les chefs-lieux des cinq daïras-mères de Bouira, le FLN est absent. Bouira, Aïn Bessem sont revenus au RND, Lakhdaria au MPA, M'Chedallah au FFS et Sour El Ghozlane au MEN. Au jeu des alliances, le FLN risque de se retrouver seul et avec des conseils exécutifs puissants, capables de lui bloquer les délibérations. Au regard des résultats des 17 communes gagnées par le FLN à la faveur de l'article 68 de la loi organique16/10 du 25/08/2016 qui attribue la présidence d'office au parti vainqueur. Concernant l'APW, qui depuis quatre mandats était aux mains du vieux parti, la présidence est tributaire d'un vote entre les candidats ayant obtenu plus de 30% des voix. Cette année la courte victoire par un siège devant le frère ennemi semble insuffisante. En coulisse le rassemblement semble avoir ficelé un accord avec le premier parti d'opposition qui dispose de six sièges, mais aussi avec l'invité surprise, le parti de Amar Ghoul qui a glané cinq places au sein de l'Assemblée.

Le candidat RND pourra récolter alors 24 voix contre les 14 du FLN. Le RCD selon un proche optera pour un vote blanc.