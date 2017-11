L'ENTREPRISE QUI RÉALISERA LE DERNIER TRONÇON DE L'AUTOROUTE EST-OUEST S'ENGAGE: "Le délai de livraison sera respecté"

Par Bouzid CHALABI -

L'entreprise chinoise choisie pour la finalisation du projet s'est engagée à livrer les 84 km restants au premier trimestre 2019.

L'entreprise publique chinoise Citic (China International Trust and Investissement) qui s'est vu confié dernièrement la finalisation du dernier segment de 84 kilomètres de l'autoroute Est-Ouest entre la localité de Dréan (wilaya d'El Tarf) et la frontière avec la Tunisie, participe au 15ème Salon international des travaux publics qui a ouvert ses portes hier au Palais des expositions des Pins maritimes Alger. Pour en savoir un peu plus sur la conclusion d'un marché de gré à gré avec l'Agence algérienne des autoroutes (AAA), L'Expression a, lors de son passage sur le stand de Ctic, demandé à des responsables de cet espace de nous donner leur point de vue sur ce marché, que leur société a remporté d'autant plus que le président de la République Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres pour que la réalisation du tronçon se réalise dans les délais fixés par le cahier des charges. Selon notre interlocuteur «ce marché bien qu'il ait une certaine particularité sur le plan technique ce qui nous oblige à exécuter les travaux avec beaucoup de minutie et aussi introduire une réalisation nouvelle, nous pouvons le réaliser dans les délais exigés». Et nous faire savoir dans la foulée que «l'entreprise possède une grande expérience dans le domaine des travaux publics ce qui nous permet de relever le défi malgré le fait que la complexité des travaux que nous serons tout au long de ce tronçon». Un autre interlocuteur nous a aussi indiqué que Citic va, après les études techniques nécessaires, vite engager les travaux. Comme ce dernier a tenu à nous faire savoir «que son entreprise va mobiliser les moyens humains et matériels nécessaires afin que le tronçon soit ouvert dans les délais car nous sommes conscients que ce tronçon est d'un intérêt majeur pour l'essor de l'économie dans la région qu'il traverse». Il convient de souligner que le parachèvement de ce tronçon est des plus attendus compte tenu de son importance stratégique et c'est donc la raison pour laquelle le gouvernement se doit de mettre la pression sur l'entreprise Citic afin que le chantier n'accuse aucun retard. Une exigence tout à fait légitime quand on sait que les travaux de ce tronçon sont à l'arrêt depuis 2012. L'entreprise japonaise Cojal à laquelle a été confié le marché n' a eu de cesse de tenter de revoir à la hausse son offre financière ce qui a engendré une bataille juridique entre l'AAA (maître de l'ouvrage) et Cojal, mais devant l'intransigeance de la partie algérienne, les Japonais ont fini par jeter l'éponge, autrement dit se retirer sans contrepartie financière des travaux engagés. Il fallait donc en finir avec cette situation d'impasse. Pour l'heure, les travaux ont commencé ce qui est bon signe. Et selon le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, le parachèvement de ce chantier, dont le coût financier s'élève à 84 milliards de dinars, interviendra au début de l'année 2019. Toujours d'après Abdelghani Zaalane, ce chantier devra générer 6 000 postes d'emplois directs et indirects dans diverses disciplines des travaux publics, et permettra d'insuffler une nouvelle dynamique à la région et fera d'El Tarf une région de transit par excellence. Profitant de la présence de nombreux responsables d'entreprises publiques participant à la 15ème édition du Sitp, L'Expression leur a demandé comment ils ont accueilli l'instruction du président de la République Abdelaziz Bouteflika demandant au gouvernement lors du dernier Conseil des ministres de prendre les dispositions appropriées pour assurer sans délai, le paiement des créances détenues par des entreprises publiques, privées et étrangères, ayant fourni à l'Etat des prestations en biens ou en réalisations. Ces derniers ont répondu à l'unanimité «que cela allait booster les chantiers des projets publics structuraux dont certains par faute de financement ont contraint les entreprises réalisatrices de réduire leur rythme de travail. Cela va permettre en tout cas de refaire démarrer les projets en souffrance pour raisons financières». Un autre nous dira qu'en payant les créances détenues par les entreprises publiques, privées et étrangères, le gouvernement aura tout à gagner «montrant que l'Etat est en mesure de payer ses dettes contrairement à ce qui ce dit çà et là». Rappelons enfin que le 15ème Sitp qui a été inauguré par le ministre des Travaux publics accompagné du wali d'Alger va durer jusqu'au 2 décembre prochain avec la participation de 302 exposants dont 198 nationaux et 104 étrangers.