PORTÉS DISPARUS À CONSTANTINE Quatre enfants retrouvés sains et saufs

Par Ikram GHIOUA -

Trois enfants ont été retrouvés sains et saufs après d'intenses recherches déclenchées par les forces de la police de la sûreté de la wilaya.

Portées disparues, les trois victimes, selon un communiqué transmis à notre rédaction, n'avaient plus donné signe de vie après leur sortie de l'école. Inquiets, les parents ont tenté de les retrouver avant de donner l'alerte et contacter la police. Aussitôt, les services de la police réagissent en mobilisant un important effectif mettant tous les moyens possibles pour les retrouver.

Les faits se sont déroulés au niveau de la commune de Didouche Mourad, dépendant de la daïra de Zighoud Youcef. Le plan d'alerte déclenché par la police a fini par aboutir. Un premier enfant a été retrouvé à Zighoud Youcef. Les efforts déployés ont par la suite permis de retrouver les deux autres au niveau de l'un des quartiers de la même zone. Un quatrième enfant qui n'avait pas été signalé sera également retrouvé. Cette situation a créé une atmosphère de panique chez les parents, notamment avec la disparition de l'enfant de huit ans à Aïn Abid et dont le père est le premier suspect dans cette affaire.

Les parents craignent pour leurs enfants depuis l'affaire de Haroune et Brahim à la nouvelle ville Ali Mendjeli qui seront retrouvés morts quelques jours après avoir été enlevés, séquestrés et abusés par deux malfaiteurs au passé sinistre.