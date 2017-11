LES FUTURS MAIRES PRÉVOIENT DE SE METTRE À CETTE MODE Des conseillers pour mieux gérer les collectivités

Par Kamel BOUDJADI -

Les responsables à ce niveau de responsabilité n'ont généralement pas le réflexe de se faire entourer de compétences.

Le premier président des Etats-Unis d'Amérique a écrit une épitaphe qu'on a mise sur sa tombe où il est dit «Ici repose un homme qui a écouté des gens plus compétents que lui.» Ce qui vaut son pesant d'or en ce moment pour nos futurs élus qui auront à piloter la machine de développement local. Au lendemain des élections pour les APC et l'APW, nous avons jugé utile de faire intervenir quelques candidats élus qui sont désormais les premiers magistrats des communes. Dans un passé très récent justement, les responsables à ce niveau de responsabilité n'avaient pas ce réflexe de se faire entourer d'hommes compétents dans les domaines relatifs à la gestion des collectivités locales et autres. Ce volet a été complètement ignoré par les élus au niveau local à de rares exceptions. Mais désormais, les conditions difficiles dans lesquelles les prochains maires auront à gérer la collectivité, leur imposeront sans conteste de recourir au service de cette catégorie de conseillers.

Pour sonder un tant soit peu l'avenir, nous avons pris attache avec plusieurs futurs maires de divers courants politiques les plus représentés dans la wilaya de Tizi Ouzou ainsi que le candidat indépendant qui a remporté haut la main la commune du chef-lieu, Tizi Ouzou. Les maires que nous avons approchés sont déjà rodés dans la chose politique, c'est pourquoi tous affirmaient que s'entourer de conseillers est une nécessité à laquelle ils pensent d'ores et déjà.

Aussi, pour le maire de Tizi Ouzou Ouahab Aït Menguellet, réélu avec une majorité incontestable, ce constat amer incombe aux partis politiques. Ce sont les états-majors de ces structures qui ont instauré ce système inverse qui refuse les compétences. Ce sont les candidats des partis qui devaient commencer, il y a longtemps, à se faire entourer par des conseillers dans tous les domaines de leurs interventions. Le maire de la commune de Tizi Ouzou promet ainsi d'instaurer une nouvelle façon de gérer avec une nouvelle politique et de nouvelles perspectives pour la commune de Tizi Ouzou. Pour sa part, le nouveau maire FFS de la commune de Draâ Ben Khedda, Mustapha Bouarour a annoncé qu'il prévoit la mise sur pied d'un comité de sages élargi dès son investiture. Ce comité sera, selon lui, de cadres expérimentés, retraités, enseignants des banquiers, des notables et autres dans divers domaines. En plus de ce comité de sages élargi qui sera consulté à chaque fois qu'il sera nécessaire, le futur maire de Draâ Ben Khedda pense déjà à se faire entourer de conseillers à même d'améliorer la gestion de cette grande ville en plein essor.

Du côté du littoral de la wilaya où la domination du RCD semble indiscutable, la tendance est à ce modèle de gestion. C'est le futur maire de la commune d'Iflissen, Akli Tizguine, qui l'affirmait hier contacté au téléphone. Malgré, la difficulté de gérer les collectivités locales, affirmait-il, il devient nécessaire de veiller à ce que les grands axes du développement soient sauvegardés. Ces difficultés seront atténuées, ajoutait-il, par l'implication des compétences au niveau local. Ces gens pourraient en effet conseiller les maires pour une meilleure gestion de la collectivité.

Aussi, au vu de ce qui a été relevé des discussions, il devient clair que l'élite politique est en train de prendre conscience de s'appuyer sur la matière grise au niveau local. Les maires qui s'appuient sur des conseillers parviennent non seulement à trouver des solutions idoines à toutes les difficultés mais également à innover en matière de gestion.

D'ailleurs, il est clair qu'il devient impératif de recourir aux compétences pour diversifier les sources de financement des projets des communes avec la raréfaction des enveloppes budgétaires des PCD et des PSD.