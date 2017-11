TIZI OUZOU SE DOTE D'UN PLAN POUR ACCOMPAGNER LES TOXICOMANES 48% des lycéens ont touché à la drogue

Par Kamel BOUDJADI -

Le nouveau centre de désintoxication du CHU Nédir Mohamed de Tizi Ouzou a organisé hier, une journée d'information sur le plan de prise en charge de la toxicomanie.

Dans son intervention d'ouverture, le professeur Abbès Ziri, directeur de la santé de la wilaya a retracé l'évolution de la lutte contre ce phénomène à travers le monde, rappelant au passage les efforts consentis par l'Algérie pour endiguer l'avancée incommensurable dans notre société. C'est en 1997 que l'Onlcdt (Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie) a été justement créé dans cette optique.

En fait, l'intervention du professeur Ziri porte sur deux volets. Le premier, portant sur le centre de désintoxication qui accompagnera le toxicomane et surtout sa famille dans leur détresse. Le second, par contre, a trait à l'avancée dangereuse de la consommation dans la société algérienne. Selon les chiffres de la Forem (Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche), la frange la plus touchée par ce phénomène est la jeunesse avec 60% des consommateurs. Toutefois, les chiffres qui donnent froid dans le dos reflètent l'introduction des drogues dans les établissements scolaires. Le même organisme fait état de 48% de lycéens qui affirment toucher à la drogue dont 28% sont des filles. La liste des informations alarmantes est longue car, l'orateur ajoute que l'avancée de la consommation atteint des vitesses vertigineuses selon les statistiques contenues dans son exposé. Ce sont en effet 240 tonnes de cannabis qui ont été recensées en 2014 alors qu'en 2012, le chiffre était à la moitié. Pour revenir aux informations optimistes, notons que ce centre dont a été dotée la wilaya de Tizi Ouzou est l'un des mieux équipés en moyens humains et matériels. C'est un véritable nid chaud pour les toxicomanes et leurs familles qui souffrent de ce drame, pour reprendre le qualificatif de Abbès Ziri. Actuellement, 13 personnes sont en soins dans l'établissement avec une qui vient de sortir après une cure de désintoxication de 21 jours. La prise en charge passe par quatre phases, tout aussi importantes les unes que les autres. La phase de l'accueil du toxicomane revêt, selon le DSP et professeur en psychiatrie Ziri Abbès, une importance capitale pour la mise en confiance de la personne et sa motivation. S'ensuit alors la phase cruciale de sevrage avec un accompagnement médical instantané. Durant cette période, le toxicomane est entouré par une équipe médicale élargie pour suivre son état de santé et les éventuelles conséquences du sevrage total. Le même traitement est réservé au patient durant la troisième phase post-cure afin de le préparer à retourner dans son milieu naturel. Pour compléter cette prise en charge salutaire pour les personnes touchées et leurs familles, le centre prodigue un accompagnement dans la quatrième phase de réinsertion sociale et professionnelle.

C'est justement à ce chapitre que le professeur Abbès Ziri lance une réflexion sur les voies et moyens de faire collaborer différents acteurs de la vie comme le secteur de l'enseignement, le mouvement associatif, les familles. La réflexion est lancée. Le centre est une véritable bénédiction pour les familles, très nombreuses, à souffrir de ce drame qu'est la toxicomanie. La drogue détruit la personne, mais encore plus la cellule familiale.