PANNE TECHNIQUE DANS LA STATION DE DESSALEMENT D'EL MACTA-ORAN Le géant MAO à la...rescousse

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le projet d'adduction du MAO, n'ayant enregistré aucun retard, il approvisionne les habitants des wilayas de Mostaganem et d'Oran, tout en traversant la région d'Arzew

Le MAO est l'un des grands projets dont la réalisation a été décidée par les hautes autorités du pays, en l'occurrence la présidence de la République.

Le couloir d'alimentation en eau potable Mostaganem-Arzew-Oran, connu sous l'abréviation de MAO, vient à la rescousse en alimentant la partie est de la wilaya d'Oran. Le recours à l'exploitation des eaux des barrages alimentant les villes et localités se trouvant dans ledit couloir a été décidé, dans la journée de lundi suite à une panne technique relevée dans la station de dessalement d'eau de mer d'El Macta, située dans l'extrême partie est de la wilaya d'Oran. Il n'a pas fallu trop d'hésitations ni encore moins de trébuchements pour la société des eaux d'Oran (Seor) pour décider de telle sorte de l'alimentation de la partie frappée par la pénurie subite en eau potable. «Tant mieux, tant que l'eau coule à flots dans les localités et villes de cette partie du pays qui a vécu la disette et la rareté pendant plusieurs longues décennies», dira-t-on à Oran dont les habitants gardent intactes les séquelles de la longue sécheresse ayant frappé les robinets de leurs ménages. Le MAO est l'un des grands projets dont la réalisation a été décidée par les hautes autorités du pays, en l'occurrence la présidence de la République.

Le projet structurant eau-barrage-transfert d'eau à partir du barrage du Cheliff vers Mostaganem, Arzew et Oran (M.A.O) a été mis en service après le constat fait que la région ne serait plus jamais frappée par une quelconque disette, c'est dire que le MAO alimentera suffisamment la région.

D'ailleurs, on parle que ce projet a été décidé pour faire face à une telle problématique en produisant, quotidiennement, une quantité de pas moins de 600.000 mètres cubes d'eau potable. Tel que conçu par les promoteurs dudit chantier, le MAO contribue à sécuriser la région en matière d'AEP, particulièrement la wilaya d'Oran, en épargnant les habitants de cette wilaya de la rareté de ce liquide vital. Les wilayas d'Oran et de Mostaganem bénéficient respectivement de quotas de 250.000 et plus de 24.000 m3/jour.

Le projet MAO, dont les travaux ont été lancés en 2007 par un consortium d'entreprises nationales et étrangères, permet le transfert d'un volume hydrique de l'ordre de 45 millions de m3 au profit de la wilaya de Mostaganem et 110 millions de m3/an au profit de celle d'Oran. Ledit projet est supervisé par l'Agence nationale des barrages et transferts en sa qualité de maître d'ouvrage. Ce projet, qui emploie plus de 3000 travailleurs, a vu l'usage de moyens modernes dont des «débourbeuses» pour la décantation des eaux du barrage de Cheliff. Le premier lot de ce mégaprojet porte sur l'adduction des eaux à partir de l'oued Cheliff pour les transférer ensuite vers une première station de traitement à Sidi Laâdjel. Le deuxième lot concerne le barrage de Kerrada sous forme d'un ouvrage hydraulique doté d'une capacité de 50 millions de m3 qui sera exploitée par le biais de conduites reliant Oran sur une distance de 10 km en aller et retour. Le troisième lot consiste en la réalisation d'une station de décantation des eaux d'une capacité de 550 millions de m3/an. Le quatrième porte enfin sur le pompage des eaux à travers le couloir Mostaganem-Arzew jusqu'à la localité de Hassi Ben Yebka (dans la wilaya d'Oran) sur une distance de 90 km. La mise en service totale du système de transfert des eaux à partir du barrage du Cheliff vers le couloir Mostaganem-Arzew-Oran a été effective après la réception totale des travaux lancés dans le deuxième barrage de Kerrada.

Le projet d'adduction du MAO, n'ayant enregistré aucun retard, il approvisionne donc les habitants des wilayas de Mostaganem et d'Oran, tout en traversant la région d'Arzew. Et ce n'est pas tout.

Le projet d'adduction a été élargi vers la wilaya de Mascara. Il s'agit entre autres de 11 communes du nord de ladite wilaya. Nos sources précisent que cette opération, dont le coût s'est élevé à 8,5 milliards de dinars, permettra l'amélioration de l'AEP et la mobilisation des ressources des barrages exclusivement au profit de l'agriculture, notamment dans les plaines de Hebra dans la localité de Mohammadia et celle de Sig. Et qu'en est-il de la géante station de dessalement d'El Macta? L'on souligne que cette station alimentera d'autres wilayas de l'ouest du pays en eau potable. «Cet ouvrage est l'une des plus grandes stations de dessalement de l'eau de mer au niveau du Bassin méditerranéen et en Afrique, a-t-on ajouté expliquant que «cette station, la 11ème du genre à l'échelle nationale, produit 180.500.000 mètres cubes d'eau annuellement.