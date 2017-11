LE CPA FINANCE UN PROGRAMME DE 120 000 LOGEMENTS 330 milliards de DA pour l'Aadl

Par Mohamed BOUFATAH -

«Nous allons faire un recensement global de tous les projets, y compris ceux ayant accusé un retard»

Une convention a été signée par le DG du logement au ministère, le P-DG du CPA, le DG de la CNL et le DG de l'Aadl.

Une convention financière de 330 milliards de DA a été signée hier à Alger entre le ministère de l'Habitat, le Crédit populaire d'Algérie (CPA), l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) et la Caisse nationale du logement (CNL) pour le financement d'un programme de 120.000 logements de type location-vente. Cette convention a été paraphée par le directeur général du logement au ministère de l'Habitat, Kamel Nasri, le P-DG du CPA, Omar Boudieb, le directeur général de la CNL, Ahmed Belayat et le directeur général de l'Aadl, Saïd Rouba, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouïa, et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

Par ailleurs, le gouvernement avait annoncé en mai dernier que près de 60 milliards de DA seraient payés au titre des redevances dues aux maîtres d'oeuvre en charge des projets de réalisation de logements. Ainsi, la CNL avait débloqué 74,6 milliards de DA au profit des entrepreneurs et maîtres d'oeuvre chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules location-vente (Aadl) et logement public locatif (LPL-social). Un montant de 14,78 milliards de DA avait été débloqué au profit des maîtres d'oeuvre chargés de la réalisation de logements Aadl et 59,82 milliards de DA au profit des maîtres d'oeuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social). Ce secteur bénéficie d'une allocation budgétaire jusqu'à la fin de l'année 2017 d'une valeur de 125 milliards DA. A cela s'ajoute l'enveloppe financière consommée durant le premier semestre 2017 estimée à plus de 241 milliards de DA.

La loi de finances 2018 prévoit un budget d'équipement pour le secteur de l'habitat de 141,9 milliards de DA, et ce, outre un montant de 78,41 milliards de DA au titre du compte d'affectation spécial.

Le ministre a annoncé le lancement, fin novembre ou début décembre au plus tard, de l'étape du choix des sites au profit de 66.000 souscripteurs au programme Aadl 2. L'opération concernera plus de 34 wilayas, notamment les grandes wilayas qui enregistrent une forte demande, avait-il ajouté.

Le mois de novembre verra l'attribution des décisions de pré-affectation à plus de 2700 bénéficiaires et la remise des clés à plus de 1 500 bénéficiaires à travers plusieurs wilayas.

Le ministère a recensé 3400 recours en cours d'examen sur un total de 15.000 recours déposés depuis le lancement de l'opération des inscriptions. Les concernés recevront la réponse avant la fin de l'année en cours, a-t-il dit. Il sera procédé à la pose de la première pierre de plus de 12.900 unités de logements à travers le pays, a-t-il ajouté. Le ministre a déjà assuré que «la priorité de son département est de lancer tous les projets et d'autres projets sont en attente», ajoutant: «Nous allons faire un recensement global de tous les projets, y compris ceux ayant accusé un retard. Nous avons un calendrier et nous veillerons au respect rigoureux de ces échéances», a-t-il réitéré.

Enfin, en ce qui concerne le logement public, le Trésor public est autorisé à prendre en charge des intérêts pendant la période de différé et la bonification à hauteur de 100% du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques publiques dans le cadre de la réalisation de la 4ème tranche de 120.000 logements de type location-vente (Aadl).