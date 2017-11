L'ÉCUEIL DU FONCIER INDUSTRIEL BLOQUE LES INVESTISSEMENTS EN ALGÉRIE Yousfi promet de lever l'obstacle

Par Mohamed BOUFATAH -

Le Conseil de concertation pour le développement des PME installé hier, à Alger.

Par la voix du ministre de l' Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, le gouvernement promet de régler définitivement le problème du foncier industriel considéré comme le principal obstacle au développement des investissements dans le pays. Le ministre s'est exprimé en marge de l' Assemblée générale élective du Conseil de concertation pour le développement des PME tenue hier, au Palais des expositions des Pins maritimes(Safex) à Alger. Ce Conseil national installé officiellement hier, est un outil de concertation, destiné à promouvoir la concertation entre les associations et organisations professionnelles et les pouvoirs publics. Il sera chargé de différentes tâches parmi lesquelles «la contribution au développement du partenariat public-privé en matière d'élaboration et d'évaluation des politiques d'aide aux TPE-PME», est-il noté. «Dans le cadre du développement économique local, le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent pour aider les PME en supprimant l'écueil du foncier industriel et en leur dédiant une partie dans les zones d'activités et les zones industrielles», a déclaré le ministre. D'après Yousfi, «l'essentiel des efforts du gouvernement sera orienté vers le développement des industries manufacturières afin de mieux exploiter les ressources naturelles et minières de l'Algérie». Il sera également question «de booster le volet de la sous-traitance pour relever les taux d'intégration dans les différentes branches d'activité», a-t-il indiqué. Selon les chiffre du ministre de l'Industrie, «60.000 PME on été créées les cinq dernières années en Algérie où existent un peu plus d'un million de petites entreprises dont la presque totalité, soit 97% sont des TPE», d'après les statistiques communiquées par le département de l'industrie. La même source indique que la moitié de ces TPE active dans le secteur des services et emploie 2,5 millions de personnes. Par ailleurs, de nombreux acteurs économiques insistent sur la nécessité de faire bénéficier les PME-PMI de l'accompagnement d'experts dont elles ont besoin afin de leur permettre d'être compétitives sur le marché national, tout en ayant une ouverture économique sur le marché international. Pour rappel, il a également été constaté que plusieurs zones industrielles restaient inexploitées. Lors d'un Conseil interministériel tenu récemment sur les résultats d'une évaluation de la situation de ces zones, il a été relevé l'existence de 11.600 hectares de réserves foncières destinées à l'investissement en situation de non-exploitation, dont 13.977 parcelles couvrant une superficie de 5530 ha non attribuées se composant de 2773 ha au niveau des zones industrielles et de 2757 ha au niveau des zones d'activités.