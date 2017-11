ALIMENTATION EN EAU POTABLE Necib se prépare pour l'été prochain

Par Nadia BENAKLI -

Le ministre des Ressources en eau

«Aucun retard ne sera toléré», a martelé le ministre des Ressources en eau devant ses responsables en expliquant qu'«il y va des attentes de la population».

Il s'y met d'avance. Le ministre des Ressources en eau ne veut pas revivre le scénario de l'été dernier. Hocine Necib prend ses dispositions dès à présent pour la saison estivale de 2018 en vue d'assurer l'approvisionnement régulier en eau potable des régions les plus affectées. Lors d'une réunion avec les cadres du secteur, notamment les responsables locaux, qu'il a tenue hier, Necib a donné les directives pour améliorer l'alimentation en eau potable. Le premier responsable du secteur a exhorté ses responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre aux populations de passer la saison estivale 2018 et le mois de Ramadhan prochain dans des conditions décentes en matière d'alimentation en eau potable et pallier les éventuels incidents qui pourraient survenir. Le ministre a saisi l'occasion pour passer en revue la situation actuelle de 24 wilayas qui enregistrent un déficit en matière d'alimentation en eau potable. Les directeurs de wilaya concernés lui ont présenté, chacun, les volumes d'eau produits actuellement, les fréquences actuelles de distribution, les volumes nécessaires pour répondre aux besoins de la population, les contraintes rencontrées ainsi que les programmes de développement engagés pour améliorer la situation. Tout en mobilisant ses cadres, le ministre a insisté sur l'obligation d'achever les projets en cours de réalisation dans les délais prévus. «Aucun retard ne sera toléré», a-t-il martelé avant de préciser «qu'il y va des attentes de la population». Il a également exigé des responsables de libérer les créances des entreprises de réalisation et d'assainir les situations en souffrance avant la fin 2017, tout en veillant à la rationalisation et à l'optimisation des dépenses. Par ailleurs, Necib a abordé la nécessité de favoriser le recours aux moyens d'études et de réalisation nationaux dans la mise en oeuvre du programme de développement de son secteur. Il a aussi encouragé les responsables locaux et les gestionnaires du service public de l'eau à faire appel, autant que faire se peut, à la micro-entreprise. De même qu'il a insisté sur l'obligation de privilégier la production nationale dans l'acquisition des équipements et fournitures nécessaires au bon fonctionnement du service public de l'eau. Necib a également interpellé les responsables de l'Algérienne des eaux (ADE) sur deux points, à savoir l'obligation d'achever et de mettre en service, avant le mois de Ramadhan 2018, le programme de développement prioritaire qui est confié à cet établissement dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et la nécessité d'améliorer la qualité du service public de l'eau offert à ses abonnés en réajustant la structure de ses effectifs pour l'adapter aux exigences locales, et ce, en procédant à leur redéploiement par reconversion dans les métiers de l'eau en s'appuyant sur les appareils de formation de l'ADE. «Ceci évitera, selon lui, de recourir à de nouveaux recrutements et d'éviter ainsi d'alourdir les charges au risque d'aggraver davantage le déséquilibre financier de cet établissement. Le ministre a fait savoir qu'une feuille de route sera tracée pour chaque responsable de wilaya ainsi que pour chaque unité de l'ADE afin d'exécuter tous les engagements arrêtés. Le ministre compte garder l'oeil grand ouvert sur les différentes directions régionales en procédant à une évaluation périodique dans ce sens. Lors de cette réunion, le ministre a rappelé les investissements colossaux consentis par l'Etat dans la réalisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eau. En conséquence, il a soutenu qu'il appartenait, désormais, à chacun de faire preuve de responsabilité et d'engagement en promettant que chaque responsable local dans le secteur de l'eau sera comptable de son bilan.