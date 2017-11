BOUIRA La vaccination victime de la rumeur

Par Abdenour MERZOUK -

La vaccination, la chaîne de froid et l'allaitement maternel sont les trois sujets discutés lors de cette journée.

Le centre de proximité de santé publique (Csps) Aboubakr-Belkaid de Bouira a organisé sous le patronage de la DSP une journée scientifique autour de trois thèmes. L'ensemble des personnels des PMI à travers la wilaya a été convié à cette rencontre animée par l'épidémiologiste le docteur Bouana et la pédiatre, le docteur Hezaz. La vaccination, la chaîne de froid et l'allaitement maternel sont les trois sujets discutés lors de cette journée. Une campagne de sensibilisation aux bienfaits de la vaccination doit être engagé d'abord, par les personnels de la santé publique recommandera l'intervenante, le docteur Hezaz. «Le calendrier vaccinal national a connu une réforme depuis le 24 avril 2016. La vaccination se devait de s'adapter aux transformations au sein de la société algérienne. Même s'il reste obligatoire, cet acte est quelquefois négligé par des parents qui cèdent facilement aux rumeurs et demeurent réticents devant le vaccin. Cette journée se veut aussi un pas vers une meilleure formation des personnels des PMI» dira entre autres l'oratrice.

Même si la couverture vaccinale à Bouira approche les 95%, le Csps de Bouira projette une campagne anti-rougeole et rubéole dès les vacances scolaires prochaines. Elle sera confiée aux structures de santé implantées à travers la wilaya. Le second thème, la chaîne de froid concerne le stockage, le transport et la préservation du vaccin. «Depuis sa sortie de l'Institut national jusqu'à son utilisation, le vaccin doit être gardé dans des conditions et des températures adaptées», affirmera le docteur Bouana, spécialiste en épidémiologie. Pour le troisième et non important sujet, l'allaitement maternel, les conférencières ont insisté sur les effets immunitaires du lait maternel. «En plus de sa gratuité, ce lait est une nécessité au corps du nourrisson. Il développe une immunité à toutes les maladies et conforte les liens enfants-mamans. Le lait industriel ne doit être qu'une compensation en cas de manque chez la maman. Même le livre saint, le Coran, en parle dans un verset», dira l'interlocutrice. Selon le chef de service du Csps Aboubakr-Belkaid, cette journée en plus de son caractère pédagogique en faveur des personnels est une étape dans la sensibilisation de ces derniers à une meilleure prise en charge des patients et plus particulièrement des enfants qui, faut-il le préciser, sont fragiles et exposés à une multitude de risques.