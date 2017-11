CONFLIT DANS LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION À BÉJAÏA Les autorités et les parents d'élèves s'impliquent

Par Arezki SLIMANI -

Le risque de glissement du conflit au sein du secteur de l'éducation vers le pourrissement a fait réagir les autorités de wilaya.

Au quatrième jour de sa grève illimitée, le conseil autonome des professeurs du secondaire et technique élargi (Cnapeste) de Béjaïa a observé hier, son deuxième rassemblement qui a mobilisé des centaines d'enseignants devant le siège de la direction de l'éducation. Contrairement au premier rassemblement qui s'est achevé sans aucun contact avec les autorités, hier une délégation de ce syndicat a été reçu par le chef de l'exécutif dans une démarche visant à éviter le pourrissement, d'autant plus que la période des examens de fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours débuteront dimanche prochain.

Sur la table du dialogue, il a été question de «l'assainissement du service du personnel et du service finances et moyens de la DE». Le Cnapeste, qui exige le départ des responsables concernés, a, hier, mobilisé plus d'enseignants, venus, carton rouge à la main dire tout leur ras-le-bol quant au marasme qui règne dans le secteur avec des inconséquences autant pour eux que pour les élèves. Encore une fois, ils ont interpellé le directeur «d'assumer ses responsabilités et de répondre par la positive à leurs revendications».

Alors qu'une délégation était en pourparlers au siège de la wilaya, les syndicalistes se succédaient pour expliquer les raisons ayant poussé leur syndicat à opter pour cet ultime recours consistant à observer une grève illimitée appuyée par deux rassemblements hebdomadaires devant la direction de la tutelle. Devant le microphone et face à une foule nombreuse d'enseignants débordant même sur la voie de circulation, les intervenants ont accablé les responsables de la direction accusé de «bloquer l'ensemble des situations financières et administratives exposées et cosignées dans les différents PV». «Le retard accusé dans le traitement entraîne des accumulations et des complications difficiles à gérer», jugent les intervenants, qui ont par ailleurs déploré chacun à sa manière le manque de moyens matériels et pédagogiques dans plusieurs établissements. On croit savoir qu'avant même ce deuxième rassemblement de protestation, deux responsables de la direction de l'éducation auraient été mutés vers d'autres fonctions loin des services de la direction. Il resterait un cas parmi les trois personnes décriées, qui seraient en passe d'être réglé à la faveur de cette réunion avec le wali de Béjaïa Jusqu'en fin de journée, la route jouxtant le siège de l'académie de Béjaïa est restée fermée à la circulation par les enseignants grévistes qui attendaient patiemment les conclusions du conclave qui se tenait encore au siège de la wilaya entre la délégation du Cnapeste et les responsables de la wilaya.

La Fédération des parents d'élèves qui n'était pas conviée à ce conclave, a rendu public hier, une déclaration dans laquelle elle regrette le «recours à la grève illimitée comme moyen de résoudre les problèmes», et considère que «seul un dialogue franc et responsable peut venir à bout des problèmes posés» et que «la prise en otage de nos enfants à la veille des examens ne peut qu'aggraver la situation déjà alarmante».