PARTICIPATION DE LA RÉPUBLIQUE SAHRAOUIE AU SOMMET UA-UE La victoire discrète de la diplomatie algérienne

Par Mohamed TOUATI -

L'Algérie a élevé la voix bien avant que le Maroc ait vainement tenté d'exclure les Sahraouis de cet événement.

La République sahraouie joue dans la cour des grands. Une victoire retentissante pour sa diplomatie. Un succès discret pour l'Algérie qui a élevé la voix pour contrecarrer les noirs desseins du souverain marocain qui a vainement tenté d'exclure les Sahraouis de cet événement. La rencontre Afrique-Europe qui a été rebaptisée Sommet UE-UA rendait en effet de facto incontournable la présence de la République sahraouie.

Une convergence de vues qui s'est dégagée entre l'UA et l'UE sur la «relabellisation» du prochain Sommet UE-UA qui se déroule actuellement à Abidjan. Une démarche à laquelle l'Algérie a pris une part active sans tambour ni trompettes. Cette convergence entre l'institution panafricaine et l'institution européenne «vient ainsi mettre en échec les manoeuvres et les pressions exercées par le Maroc sur l'institution européenne directement, ou par le biais de pays européens qui lui sont favorables...», avait souligné le mois de septembre dernier l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Amar Belani.

L'Algérie qui n'a eu de cesse de soutenir les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara occidental pour parvenir à une solution juste du conflit qui oppose le Front Polisario au Maroc soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination que lui garantissent les résolutions votées par le Conseil de sécurité. Comme elle a appelé au respect de l'acte constitutif de l'Union africaine paraphé par le Maroc qui assure à la République sahraouie, un de ses membres fondateurs, le droit de siéger en son sein de plein droit. Ce que notre voisin de l'Ouest n'entend pas de cette oreille. Il a même fait de sa récente adhésion à l'UA un moyen d'en éjecter la Rasd.

Le Maroc, qui vient de faire son entrée à cette organisation continentale, ne «reconnaîtra jamais» la République arabe sahraouie démocratique (Rasd), avait déclaré à la presse le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

«Le Maroc ne reconnaît pas -et ne reconnaîtra jamais- cette entité fantoche...», avait déclaré Nacer Bourita, dans un entretien publié le 5 février 2017 par le site d'info en ligne Le Desk. «Le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle continentale ne changera rien dans nos positions immuables concernant la marocanité du Sahara», avait-il ajouté.

Le Maroc n'a pas attendu son retour au sein de la famille africaine pour joindre l'acte à la parole. La tenue du 4e Sommet arabo-africain du 22 au 24 novembre 2016 à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, lui avait offert l'opportunité de mener une offensive pour obtenir le retrait de la délégation sahraouie de cette rencontre.

La manoeuvre devait avoir l'effet d'une bombe. Ce fut un pétard mouillé. «La République arabe sahraouie démocratique (Rasd) est un membre fondateur de l'Union africaine. Et aucune adhésion ne peut se faire au détriment du principe fondateur de l'Union africaine. Je crois que tout le monde a bien reçu le message et tout le monde doit bien en tirer les conséquences», avait souligné, à l'époque, le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messahel.

«Le Maroc a demandé le retrait de la Rasd avant de demander le report du sommet. Il ne l'a pas obtenu!», avait confié l'ex- ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe qui a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au 4ème Sommet arabo-africain qui s'est tenu il y a une année en Guinée équatoriale.

Un scénario qui devait se rejouer dans la capitale ivoirienne dans le cadre du 5ème Sommet euro-africain. L'invitation officielle de la République sahraouie à ce rendez-vous exigée par l'UA équivaut à un niet de l'Algérie aux «desiderata» du Palais royal.